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Крупный град прошел в нескольких районах Алтайского края

Стихия началась около 20:00 в селе Акутиха Быстроистокского района

10 мая 2026, 12:57, ИА Амител

Град в Алтайском крае / Фото: "В курсе Барнаул" / "ЧП Бийск"
Град в Алтайском крае / Фото: "В курсе Барнаул" / "ЧП Бийск"

9 мая в Алтайском крае прошел крупный град — местные жители поделились фотографиями природного явления. Как сообщает "В курсе Барнаул", осадки выпали в селе Озерки Тальменского района, а также в селах Александровка и Шадрино Калманского района.

Все началось около 20:00 в селе Акутиха Быстроистокского района. Сначала там прошел сильный дождь, а затем начался град, который громко стучал по окнам. По информации издания "ЧП Бийск", размеры градин оказались довольно крупными.

Очевидцы также сообщили, что аналогичное погодное явление наблюдалось на трассе Барнаул — Новосибирск. Кроме того, град затронул и другие районы края.

Град под Барнаулом / Фото: amic.ru

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Алтайский край Погода
       

Комментарии 4

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Гость

13:17:41 10-05-2026

В Рассказихе град вчера был. Но обычный, не как на фото

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гость

17:08:31 10-05-2026

Гость (13:17:41 10-05-2026) В Рассказихе град вчера был. Но обычный, не как на фото... А вы их слепешьте горсть с кулак получится, все фото не на земле почему-то?? Есть мысли почему??))

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Шинник

17:47:16 10-05-2026

а можно сделать акцент на локальное явление ?!

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гость

19:18:22 10-05-2026

В Ларичихе был.

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