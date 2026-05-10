Крупный град прошел в нескольких районах Алтайского края

Стихия началась около 20:00 в селе Акутиха Быстроистокского района

10 мая 2026, 12:57, ИА Амител

Град в Алтайском крае / Фото: "В курсе Барнаул" / "ЧП Бийск"

9 мая в Алтайском крае прошел крупный град — местные жители поделились фотографиями природного явления. Как сообщает "В курсе Барнаул", осадки выпали в селе Озерки Тальменского района, а также в селах Александровка и Шадрино Калманского района.

Все началось около 20:00 в селе Акутиха Быстроистокского района. Сначала там прошел сильный дождь, а затем начался град, который громко стучал по окнам. По информации издания "ЧП Бийск", размеры градин оказались довольно крупными.

Очевидцы также сообщили, что аналогичное погодное явление наблюдалось на трассе Барнаул — Новосибирск. Кроме того, град затронул и другие районы края.



