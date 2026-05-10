Крупный град прошел в нескольких районах Алтайского края
Стихия началась около 20:00 в селе Акутиха Быстроистокского района
10 мая 2026, 12:57, ИА Амител
9 мая в Алтайском крае прошел крупный град — местные жители поделились фотографиями природного явления. Как сообщает "В курсе Барнаул", осадки выпали в селе Озерки Тальменского района, а также в селах Александровка и Шадрино Калманского района.
Все началось около 20:00 в селе Акутиха Быстроистокского района. Сначала там прошел сильный дождь, а затем начался град, который громко стучал по окнам. По информации издания "ЧП Бийск", размеры градин оказались довольно крупными.
Очевидцы также сообщили, что аналогичное погодное явление наблюдалось на трассе Барнаул — Новосибирск. Кроме того, град затронул и другие районы края.
13:17:41 10-05-2026
В Рассказихе град вчера был. Но обычный, не как на фото
17:08:31 10-05-2026
Гость (13:17:41 10-05-2026) В Рассказихе град вчера был. Но обычный, не как на фото... А вы их слепешьте горсть с кулак получится, все фото не на земле почему-то?? Есть мысли почему??))
17:47:16 10-05-2026
а можно сделать акцент на локальное явление ?!
19:18:22 10-05-2026
В Ларичихе был.