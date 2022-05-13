В российских кинотеатрах покажут легендарные советские мультфильмы

В российских кинотеатрах покажут отреставрированную классику «Союзмультфильма», сообщили в компании «Централ Партнершип».

Всего планируется выпустить на экраны три мультфильма:

• «Приключения Буратино» — с 1 июня;

• «Чиполлино» — с 9 июня;

• «Тайна третьей планеты» — с 16 июня.

Прокатчик отметил, что специалисты «Союзмультфильма» устранили дефекты и погрешности изображения, чтобы приблизить картины к оригинальному качеству.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская также подчеркнула, что мультфильмы предстанут зрителю «практически в том самом виде, в котором они существовали на момент премьеры десятки лет назад».

«Таким образом, современные дети получат возможность познакомиться с богатством „золотой коллекции“, многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а их родители — увидеть любимые фильмы по-новому», — сказала она.

Ранее сообщалось, что сибирские кинотеатры заработали на показе «Брата» миллионы рублей.