В этом году "победный сплав" соберет рекордное число участников за все время его существования

07 мая 2025, 06:15, ИА Амител

"Семейный" заплыв по реке Барнаулке / Фото предоставлено Александром Вагановым

Житель Барнаула, предприниматель Александр Ваганов уже девятый год подряд отмечает День Победы семейным сплавом по реке Барнаулке. В первый год Вагановы сплавлялись только в компании своих соседей, а в этом году в заплыве участвуют уже около 50 человек. Причем "с улицы" на мероприятие не попасть – пока сплавы "только для своих". О необычном способе отпраздновать 9 Мая бизнесмен рассказал amic.ru.

"Дети в восторге"

Идея проводить весенние сплавы пришла Александру Ваганову еще в 2017 году. Тогда предприниматель вместе с женой и тремя детьми решил сплавиться по Барнаулке. Поплыли не одни: компанию Вагановым составили соседи. С тех пор мероприятие стало традицией – заплыв еще ни разу не пропустили, гордится мужчина. Первые два-три года Вагановы сплавлялись "как получится" – без особой организации. Однако затем решили привязать сплавы ко Дню Победы – таким необычным способом отдавать дань памяти павшим и передавать гордость за победу советского народа новому поколению. Ну а еще, а это совсем немало, такой формат помогает стать ближе друг к другу.

Александр Ваганов / Фото из соцсетей Александра Ваганова

Нестандартный вариант празднования Дня Победы людям нравится, отметил он. Об этом говорит и то, что число желающих принять участие в сплаве только растет – к нему присоединяются одноклассники и однокурсники Ваганова, а также друзья его родственников и приятелей.

"Это была мечта детства. Мы смотрели, как мужчины сплавляются по реке, и хотели так же. Теперь вот ездим с семьями. В обществе есть запрос на совместный отдых с детьми. К тому же 9 мая в реке достаточный уровень воды, чаще всего теплая погода. В течение полутора часов мы сплавляемся, потом высаживаемся на остров, где у нас проходит спортивная эстафета. Затем возвращаемся на точку сбора, где жарим шашлыки, едим плов, дети рассказывают стихи про День Победы", – делится бизнесмен.

Как правило, в одной лодке плывет одна семья – три или четыре человека. Участники разбиваются на команды (у каждой – свое название), и сплав начинается. Сплавляться совсем нескучно: лодки "играют" в мяч, "поют" победные песни и каждую минуту путешествия превращают в праздник. Это делает заплыв мини-игрой, которая не дает заскучать детям, отметил Александр Ваганов.

"Дети в восторге, для них это яркое событие, которое происходит раз в год и запоминается. Семьи хотят повторить заплыв, специально покупают лодки, чтобы сплавляться каждый год. Это совместный семейный досуг, который объединяет отцов, жен и детей, укрепляет отношения между родственниками", – убежден он.

Александр Ваганов / Фото предоставлено Александром Вагановым

"Это происходит не назидательно"

В этом году в мероприятии примут участие 50 человек. Это рекордное число участников за время существования "победного" сплава. Желающих так много, что кухню решили отдать в профессиональные руки: готовить плов и шашлыки для дружной команды будет повар.

По традиции поплывут с атрибутикой, посвященной 9 Мая.

"У нас будут флаги, дети наденут солдатские пилотки – так мы отдадим дань памяти предкам. Это важно для подрастающего поколения, они задают вопросы, мы до них доносим информацию о войне, рассказываем о подвигах дедов. Это происходит не назидательно, в один вечер, а естественно, потихоньку, в ходе совместной активной деятельности. Так они запоминают лучше", – пояснил организатор заплыва.

"Семейный" сплав в Барнауле / Фото предоставлено Александром Вагановым

При этом Александр Ваганов подчеркнул, что пока сплав остается мероприятием "для своих" и никаких объявлений об участии в нем они не дают. Однако, отметил мужчина, каждый может отправиться в подобное путешествие с семьей, родными и друзьями когда угодно: 9 мая или же в любой другой день: никакая особенная организация здесь не нужна. Главное – желание.

Как пройдет День Победы в Барнауле?

9 мая 2025 года в Барнауле состоится праздничный парад Победы, в нем поучаствует более полутора тысяч человек. После парада начнется шествие "Бессмертного полка" – сразу после торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона. Завершится День Победы праздничными салютами, которые запустят во всех районах краевой столицы в 22:00.

Отметим, что 9 мая в местах празднования Дня Победы в Барнауле не будут работать электросамокаты, также по всему городу запретят продажу алкоголя.