Министр обороны Латвии ушел в отставку после удара БПЛА

Андрис Спрудс потерял доверие общественности, заявила премьер-министр

11 мая 2026, 08:37, ИА Амител

Флаг Латвии / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала, чтобы он покинул пост после удара беспилотника по нефтебазе в Латвии, пишет "Коммерсант".

7 мая в Латвии упали два БПЛА, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны РФ сообщило, что в этот момент силы ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА над Латвией, затем объекты пропали с радаров. По данным МО РФ, сбитый беспилотник принадлежал ВСУ — готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.

«Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал министр на пресс-конференции.

«Андрис Спрудс потерял мое доверие и доверие общественности. Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал», — написала премьер-министр в Х. По ее мнению, инцидент с беспилотниками показал, что военное руководство Латвии "не смогло выполнить свое обещание о безопасном небе".

Эвика Силиня предложила возглавить Минобороны полковнику Райвису Мелнису, он согласился. «Его предыдущий опыт службы в национальных Вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине дают уверенность в том, что оборона страны будет осуществляться грамотно», — отметила премьер.