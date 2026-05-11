Министр обороны Латвии ушел в отставку после удара БПЛА
Андрис Спрудс потерял доверие общественности, заявила премьер-министр
11 мая 2026, 08:37, ИА Амител
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала, чтобы он покинул пост после удара беспилотника по нефтебазе в Латвии, пишет "Коммерсант".
7 мая в Латвии упали два БПЛА, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны РФ сообщило, что в этот момент силы ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА над Латвией, затем объекты пропали с радаров. По данным МО РФ, сбитый беспилотник принадлежал ВСУ — готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.
«Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», — сказал министр на пресс-конференции.
«Андрис Спрудс потерял мое доверие и доверие общественности. Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал», — написала премьер-министр в Х. По ее мнению, инцидент с беспилотниками показал, что военное руководство Латвии "не смогло выполнить свое обещание о безопасном небе".
Эвика Силиня предложила возглавить Минобороны полковнику Райвису Мелнису, он согласился. «Его предыдущий опыт службы в национальных Вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине дают уверенность в том, что оборона страны будет осуществляться грамотно», — отметила премьер.
09:10:34 11-05-2026
"Доверие общественности" на сколько же они отсталые
09:19:00 11-05-2026
Эвика Силиня предложила возглавить Минобороны полковнику Райвису Мелнису, он согласился.
прямо слезы умиления выжались от такой милой милоты.
10:20:16 11-05-2026
военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине....Этот не подведёт...
12:25:03 11-05-2026
он думал война это угрожаешь из-за забора...
а когда начало что-то прилетать физически, оп! стоп! это не для него...
08:02:40 12-05-2026
ушел в отставку после удара БПЛА ---- серьезный удар
09:46:10 12-05-2026
А у нас?