В Германии потребовали отставки Мерца

Немцы вышли на массовые антивоенные митинги

02 мая 2026, 09:31, ИА Амител

Канцлер Германии Фридрих Мерц / Фото: EPA

В Германии 1 мая прошли массовые антивоенные митинги, в рамках которых граждане требуют отставки канцлера Фридриха Мерца. Соответствующее видео публикует газета "Известия".

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы передать в канцелярию петиции об отставке Фридриха Мерца. Здание канцелярии позади меня, а передо мной 125 тысяч подписей, которые я распечатал», — рассказал один из митингующих.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале издания, видны сотни жителей ФРГ с плакатами и флагами, выражающие недовольство политикой правящей партии.

Ранее газета Bild опубликовала данные опроса института INSA, согласно которому Мерц занял последнее место в рейтинге популярности немецких политиков.