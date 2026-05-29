Начало июня, согласно прогнозу, будет чуть теплее и без дождей, но ясных дней можно не ждать

29 мая 2026, 12:10, ИА Амител

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

После нескольких жарких дней, когда столбики термометров поднимались до +32 градусов, в Алтайский край опять пришла прохладная погода с дождями. "Качели" продолжаются. Главным остается вопрос: а будет ли жарко в июне, который, как говорится, уже на носу? Да не особо. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

До конца мая будет прохладно, пасмурно и дождливо. Ожидается около +20 градусов, но ощущаться будет гораздо холоднее.

Начало июня, согласно прогнозу, будет чуть теплее и без дождей. Но ясных дней можно не ждать. Солнечно будет лишь во второй половине месяца.

По этому долгосрочному прогнозу весь первый месяц лета ожидается с температурами на уровне +20...+25 градусов.

Gismeteo

В данном прогнозе есть расхождения с предыдущим. И если по градусам не очень значительные, то по осадком — весьма большие.

Так, конец мая и первая неделя июня будут пасмурными и, по сути, без дождей. А вот начиная со второй недели, если верить данным, лить будет как из ведра.

Вывод такой: будет пасмурно и дождливо, много солнца не ожидается. Впрочем, все еще может измениться и более точные данные будут ближе к конкретным числам.