Грозы, сильные дожди и град. Какая погода ждет Алтайский край 29 мая

Температура местами поднимется до +26 градусов

29 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +16 до +21 градуса составит температура в Алтайском крае днем 29 мая. Местами по западу воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, местами 17–22 м/с, по востоку местами до 25 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +18...+20 градусов. Кратковременный дождь, утром возможна гроза. Ветер подует юго-западный, 10–15 м/с.