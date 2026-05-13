Мокрый снег и +14. Какая погода ждет Алтайский край 13 мая

Порывы ветра достигнут 13 м/с

13 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Девушка с зонтом / Фото: amic.ru

До +14 градусов похолодает в Алтайском крае днем 13 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +9...+14 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя, утром в предгорьях — с мокрым снегом. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с.