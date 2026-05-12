Снег, дождь и сильный ветер. Резкое ухудшение погоды надвигается на Алтай

Ночью температура в крае опустится до -4 градусов, а утром нас ждут гололедные явления

12 мая 2026, 14:50, ИА Амител

Дождь и снег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на вторую половину дня 12 мая и ночь 13 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления», — предупредили синоптики.

Алтайский край

Ночь 13 мая. Температура -4...+1 градус. На большей части территории небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами в предгорьях возможно появление временного снежного покрова. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 10–15 м/с, местами порывы 17–22 м/с.

День 13 мая. Температура +9...+14 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя, утром в предгорьях с мокрым снегом. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Барнаул

Ночь 13 мая. Температура -1...-3 градуса. В начале ночи небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, 10–15 м/с.

День 13 мая. Температура +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с.