Мошенники стали похищать деньги через поддельные чеки о покупках
Жертве отправляют на почту сообщение с ссылкой на "отмену транзакции", где нужно ввести номер банковской карты и CCV код
11 мая 2026, 18:37, ИА Амител
Мошенники внедряют новую схему хищения денег россиян с банковских карт, в ходе которой они рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а потом предлагают отменить транзакцию, пишет ТАСС.
Потенциальной жертве на почту приходит чек о покупке, которая в действительности не совершалась. Там же прилагается ссылка для "отмены транзакции". Поскольку человек не совершал покупку, он на нее кликает.
Появляется форма, в которой предлагается ввести номер карты и CCV код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные переходят аферистам и позволяют им перевести деньги с карты жертвы на свой счет.
При этом такой чек приходит с адресов маркетплейсов. Если внимательно присмотреться к электронному адресу отправителя, можно заметить ошибку в одной или двух буквах в написании известной компании.
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