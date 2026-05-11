Мошенники стали похищать деньги через поддельные чеки о покупках

Жертве отправляют на почту сообщение с ссылкой на "отмену транзакции", где нужно ввести номер банковской карты и CCV код

11 мая 2026, 18:37, ИА Амител

Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru

Мошенники внедряют новую схему хищения денег россиян с банковских карт, в ходе которой они рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а потом предлагают отменить транзакцию, пишет ТАСС.

Потенциальной жертве на почту приходит чек о покупке, которая в действительности не совершалась. Там же прилагается ссылка для "отмены транзакции". Поскольку человек не совершал покупку, он на нее кликает.

Появляется форма, в которой предлагается ввести номер карты и CCV код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные переходят аферистам и позволяют им перевести деньги с карты жертвы на свой счет.

При этом такой чек приходит с адресов маркетплейсов. Если внимательно присмотреться к электронному адресу отправителя, можно заметить ошибку в одной или двух буквах в написании известной компании.