На Алтае женщина перевела мошенникам почти 5 млн рублей

51-летняя бийчанка хотела заработать на инвестициях

11 мая 2026, 12:08, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

51-летняя жительница Бийска перевела мошенникам почти пять миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина перешла по ссылке, полученной в мессенджере, после чего ей позвонил лжесотрудник инвестиционной платформы. Он заявил, что она якобы оставила заявку на их сайте, и предложил "выгодный заработок". Через несколько дней женщина согласилась выслушать предложения.

После с ней связалась другой "консультант" и объяснила, какое приложение нужно установить. Через него потерпевшая начала покупать и продавать акции — на электронном счете действительно отображалась прибыль, но вывести ее было невозможно. Мошенники говорили, что для вывода средств нужно "заработать больше" и регулярно пополнять счет. Бийчанка внесла около трех миллионов рублей из собственных накоплений, а затем оформила несколько кредитов и микрозаймов.

Позже ей сказали, что сумма на платформе превысила "критический порог" и ее нужно застраховать. Для этого потребовали внести еще около 600 тысяч рублей. У потерпевшей не было такой суммы, и мошенники уговорили перечислить все, что осталось, — 280 тысяч рублей.

Затем ей заявили, что из‑за санкций счета скоро будут заморожены и вывести деньги можно через "резервный счет". Чтобы его активировать, требовалось положить еще средства. Женщина оформила кредит под залог квартиры и перевела деньги.

За три месяца бийчанка перечислила на платформу более 4,6 миллиона рублей, но вывести их так и не смогла. Лишь после очередного требования внести деньги она поняла, что стала жертвой преступников, и обратилась в полицию.