На Алтае до конца недели ожидается высокий уровень пожарной опасности

Особый противопожарный режим в республике действует с 14 апреля по 10 июня

12 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Республике Алтай продолжает действовать особый противопожарный режим, а в ближайшие дни в регионе прогнозируют чрезвычайно высокую пожарную опасность. В Кош-Агачском районе с 13 по 17 мая ожидается пятый класс горимости — максимальный уровень угрозы природных пожаров.

Как сообщили в МЧС Республики Алтай, из-за жаркой и сухой погоды риск возникновения и быстрого распространения огня значительно возрастет.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах, на садовых и приусадебных участках. Не разводите костры, ограничьте посещение леса! В случае возникновения пожара звоните по телефонам 101 и 112», — предупредили спасатели.

Напомним, особый противопожарный режим в республике действует с 14 апреля по 10 июня. Соответствующее распоряжение ранее подписало правительство региона.

На этот период жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и другие отходы. Также нельзя загрязнять леса бытовым и строительным мусором или совершать любые действия, которые могут привести к возгоранию.

За нарушение противопожарных требований предусмотрены крупные штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.