НОВОСТИПроисшествия

Сухая трава загорелась на площади 45 тысяч "квадратов" в Алтайском крае

Огонь едва не набросился на соседнее село

02 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Днем 1 мая вблизи села Зыково в Панкрушихинском районе произошло возгорание сухой травы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как отмечают спасатели, из-за ветра огонь распространялся стремительно, в связи с чем существовала угроза перехода пламени на населенный пункт.

Огонь остановили на площади около 45 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 16 спасателей, восемь единиц техники, а также добровольная пожарная команда.

«Распространения огня на территорию села не допущено. Сейчас силы ведут окарауливание. Угрозы селу Зыково нет», — заявили в МЧС.

Алтайский край Пожары
       

Комментарии 1

Avatar Picture
Вежливый человек.

00:13:59 03-05-2026

45 тысяч = 200х200 м нехорошо

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров