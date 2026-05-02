Сухая трава загорелась на площади 45 тысяч "квадратов" в Алтайском крае
Огонь едва не набросился на соседнее село
02 мая 2026, 08:30, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Днем 1 мая вблизи села Зыково в Панкрушихинском районе произошло возгорание сухой травы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как отмечают спасатели, из-за ветра огонь распространялся стремительно, в связи с чем существовала угроза перехода пламени на населенный пункт.
Огонь остановили на площади около 45 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 16 спасателей, восемь единиц техники, а также добровольная пожарная команда.
«Распространения огня на территорию села не допущено. Сейчас силы ведут окарауливание. Угрозы селу Зыково нет», — заявили в МЧС.
45 тысяч = 200х200 м нехорошо