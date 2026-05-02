Сухая трава загорелась на площади 45 тысяч "квадратов" в Алтайском крае

Огонь едва не набросился на соседнее село

02 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Днем 1 мая вблизи села Зыково в Панкрушихинском районе произошло возгорание сухой травы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как отмечают спасатели, из-за ветра огонь распространялся стремительно, в связи с чем существовала угроза перехода пламени на населенный пункт.

Огонь остановили на площади около 45 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 16 спасателей, восемь единиц техники, а также добровольная пожарная команда.