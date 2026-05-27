На Алтае подросток получил сотрясение мозга во время поездки на электровелосипеде
Правоохранители решают вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности
27 мая 2026, 16:20, ИА Амител
В Республике Алтай вечером 26 мая подросток пострадал во время поездки на электровелосипеде. После падения мальчика госпитализировали в больницу. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 18:00 в селе Усть-Кокса.
По предварительным данным, 15-летний местный житель катался на электровелосипеде по полевой дороге. В какой-то момент подросток не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.
В результате происшествия школьник получил сотрясение головного мозга. Его доставили в Усть-Коксинскую районную больницу.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Кроме того, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
18:48:54 27-05-2026
ума нету и еще убавим !
21:26:16 27-05-2026
Во время поездки все норм было, сотряс после удара об дорогу, при чем тут электротарахтелка.))
10:19:44 28-05-2026
Родителей лишить родительских прав, так будет правильнее.
11:35:09 28-05-2026
Гость (10:19:44 28-05-2026) Родителей лишить родительских прав, так будет правильнее.... За что??? А если бы он с простого лисапеда навернулся, тоже лишать?