На Алтае подросток получил сотрясение мозга во время поездки на электровелосипеде

Правоохранители решают вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности

27 мая 2026, 16:20, ИА Амител

Место происшествия и велосипед / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай вечером 26 мая подросток пострадал во время поездки на электровелосипеде. После падения мальчика госпитализировали в больницу. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 18:00 в селе Усть-Кокса.

По предварительным данным, 15-летний местный житель катался на электровелосипеде по полевой дороге. В какой-то момент подросток не справился с управлением и опрокинул транспортное средство.

В результате происшествия школьник получил сотрясение головного мозга. Его доставили в Усть-Коксинскую районную больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Кроме того, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.