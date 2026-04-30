В Барнауле мошенники обманули 88-летнюю женщину, потребовав задекларировать все сбережения

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность

30 апреля 2026, 11:08, ИА Амител

В Барнауле мошенники послали курьера к жительнице 1938 года рождения и похитили все ее накопления, сообщает алтайское МВД.

«Позвонил незнакомец и представился "банковским сотрудником". Сказал, что нужно задекларировать денежные средства, так как персональными данными завладели мошенники», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время к пенсионерке пришла "сотрудница банка", забрала 400 тысяч рублей и ушла в неизвестном направлении.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка накопила 10 млн рублей и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам. Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения.