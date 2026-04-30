В Барнауле мошенники обманули 88-летнюю женщину, потребовав задекларировать все сбережения
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность
30 апреля 2026, 11:08, ИА Амител
В Барнауле мошенники послали курьера к жительнице 1938 года рождения и похитили все ее накопления, сообщает алтайское МВД.
«Позвонил незнакомец и представился "банковским сотрудником". Сказал, что нужно задекларировать денежные средства, так как персональными данными завладели мошенники», — рассказали в ведомстве.
Через некоторое время к пенсионерке пришла "сотрудница банка", забрала 400 тысяч рублей и ушла в неизвестном направлении.
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям с просьбой проявлять бдительность!
Ранее в Алтайском крае пенсионерка накопила 10 млн рублей и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам. Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения.
11:29:39 30-04-2026
забрала 400 тысяч рублей ---- ну эту жалко, это реально похоже все что заработала непосильным трудом, это не 10 лямов. которые непосильным трудом, как правило, не зарабатываются
17:49:53 30-04-2026
у таких по 3 млн по карманам в халатах в гардеробной, у моей бабули так было, чуть не выкинул халат тот!! хорошо карманы проверил