На майские праздники россияне стали чаще ездить в Италию

Популярны Венеция, Милан, Флоренция и другие локации

10 мая 2026, 14:54, ИА Амител

Шри-Ланка / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На майские праздники российские туристы чаще всего выбирают Италию — она лидирует среди европейских направлений, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России.

Спрос на поездки в Италию вырос на 23% по сравнению с прошлым годом, а с 2022‑го направление ежегодно прибавляет 10–20%. Самые популярные места: Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Востребованы и мультистрановые туры с прилетом в Италию.

В топ‑3 также вошли Франция (преимущественно Париж) — спрос вырос на 5–7% относительно прошлого года, Испания (главным образом Барселона) — на уровне прошлого года, у отдельных компаний — ниже.

Средние цены на недельные сити‑туры на двоих в Рим с перелетом из Москвы стартует от 190 тысяч рублей, в Барселону с перелетом через Баку — от 180 тысяч рублей, а в Париж — от 245 тысяч рублей.

По данным АТОР, в этом году растет доля туристов, которые планируют поездки в Европу через туроператоров. Ранее сообщалось, что в Госдуме ожидают резкого роста числа турпоездок россиян в Северную Корею в 2026 году.