На майские праздники россияне стали чаще ездить в Италию
Популярны Венеция, Милан, Флоренция и другие локации
10 мая 2026, 14:54, ИА Амител
На майские праздники российские туристы чаще всего выбирают Италию — она лидирует среди европейских направлений, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России.
Спрос на поездки в Италию вырос на 23% по сравнению с прошлым годом, а с 2022‑го направление ежегодно прибавляет 10–20%. Самые популярные места: Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Востребованы и мультистрановые туры с прилетом в Италию.
В топ‑3 также вошли Франция (преимущественно Париж) — спрос вырос на 5–7% относительно прошлого года, Испания (главным образом Барселона) — на уровне прошлого года, у отдельных компаний — ниже.
Средние цены на недельные сити‑туры на двоих в Рим с перелетом из Москвы стартует от 190 тысяч рублей, в Барселону с перелетом через Баку — от 180 тысяч рублей, а в Париж — от 245 тысяч рублей.
По данным АТОР, в этом году растет доля туристов, которые планируют поездки в Европу через туроператоров. Ранее сообщалось, что в Госдуме ожидают резкого роста числа турпоездок россиян в Северную Корею в 2026 году.
17:23:46 10-05-2026
Точно! Все мои сотрудники из стальцеха ездят в отпуск в Италию. Сталевары предпочитают Флоренцию, слесаря́ (включая "водяных") любят Венецию. Заливщики ездят исключительно в Рим. А директорат совершает паломничество в Ватикан.
Периодически встречаемся в музеях и театрах...
21:42:00 10-05-2026
Кхм... (17:23:46 10-05-2026) Точно! Все мои сотрудники из стальцеха ездят в отпуск в Итал...
это на каком таком предприятии такие эстеты работают ?
Ватикан , Рим , Венеция .....
23:30:19 10-05-2026
Кхм... (17:23:46 10-05-2026) Точно! Все мои сотрудники из стальцеха ездят в отпуск в Итал... Электрики больше предпочитают Испанию.
11:09:44 11-05-2026
Спасибо. Если 5 минут смеха заменяют 100 гр. сметаны, то я стрескала целый килограмм. От души.
16:00:23 11-05-2026
Кхм... (17:23:46 10-05-2026) Точно! Все мои сотрудники из стальцеха ездят в отпуск в Итал... Тот, кто пишет "слесаря" вместо "слесари" вряд ли посещает музеи
17:41:11 10-05-2026
моя сестра уж третий раз за год с мужем укатили, в Римини
17:44:56 10-05-2026
значит расизма нет в Европе ?
А говорят россиян не любят и не ждут за бугром.
Говорят какие-то санкции ...
21:03:42 10-05-2026
Шинник (17:44:56 10-05-2026) значит расизма нет в Европе ?А говорят россиян не л... нет такого, Шенген сразу дают, можно арендовать машину, все запросто. в этом году даже в Швейцарию заехали оттуда, все как обычно
18:35:49 10-05-2026
я очень рада за россиян, а за свои отпускные я даже поездку в Тальменку не могу себе позволить. потому смотрю сериалы дома.
20:19:25 10-05-2026
Элен без ребят (18:35:49 10-05-2026) я очень рада за россиян, а за свои отпускные я даже поездку ...
Лена - джан, этот сериал ... был популярен ещё в 90-е... (ваш никнейм намёк на Элен и ребята ?)
А сейчас только субтитры у них на русском ... и название сериал сменил ... и всё та же любовная каша ...
21:04:16 10-05-2026
Элен без ребят (18:35:49 10-05-2026) я очень рада за россиян, а за свои отпускные я даже поездку ... зачем вы так работаете?
19:17:11 10-05-2026
Эти россияне из списка миллиардеров и некоторые работники некоторых администраций? Ну, некоторые семьи участников боёв может быть.
20:10:04 10-05-2026
Москва - не вся Россия, не надо за всех говорить..
23:47:16 11-05-2026
Гость (20:10:04 10-05-2026) Москва - не вся Россия, не надо за всех говорить..... на Алтае куча людей, которые ездят и в Италию и во Вьетнам, Тай, Турцию, Кипр, Испанию и пр. вы посмотрите какие машины ездят, сколько домов сдают!! вы по себе то не судите!! много достойных людей которые и зарабатывают и ездят и дома строят!! Вы в Бахетле зайдите вечером как покупают себе люди на вечер продуктов сразу на 12 000, вы просто в другой какой-то реальности, видимо живете. какая Москва?!