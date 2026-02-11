На Трассе здоровья в Барнауле построят спортивно‑оздоровительный комплекс

Площадь объекта составит 9000 квадратных метров

11 февраля 2026, 12:07, ИА Амител

Работы на Трассе здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае стартует масштабный проект по развитию лыжного спорта, сообщает "Алтапресс". Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство современного спортивного комплекса рядом с барнаульской Трассой здоровья.

Будущий объект площадью 9000 квадратных метров возведет частный инвестор — компания "Первый" Евгения Ракшина.

Инициатива стала ответом на многочисленные обращения жителей Барнаула. В администрацию города и правительство региона регулярно поступают запросы с просьбой построить новую лыжную базу, доступную как для детей, так и для взрослых.

Ситуация обостряется тем, что в Барнауле новые лыжные базы не появлялись с конца 1970‑х годов — напротив, существующие объекты постепенно закрывались.

Теперь, учитывая интересы любителей лыжного спорта, велосипедных прогулок, скандинавской ходьбы и других форм активного отдыха, в городе появится всесезонный спортивный комплекс, соответствующий мировым стандартам.

После оформления всей необходимой документации начнется разработка проекта. Инвестор планирует приступить к строительству уже осенью текущего года, а через два года барнаульцы смогут пользоваться новым объектом.

Концепция комплекса предусматривает просторный холл, раздевалки, пункты проката и хранения личного спортивного инвентаря, душевые и туалеты, кафе и универсальный спортивный зал.

Комплекс будет открыт не только для взрослых, но и для юных спортсменов. Здесь смогут тренироваться воспитанники местных детско‑юношеских спортивных школ и секций.

В Алтайском крае в последние годы активно ведется работа по созданию и обновлению спортивной инфраструктуры. Ежегодно возводятся и ремонтируются десятки объектов. При этом на Трассе здоровья до сих пор функционирует устаревшая лыжная база "Динамо", чьи условия явно не соответствуют современным требованиям.

Ее мощностей не хватает даже в обычные дни, а в периоды массовых стартов, когда сюда приезжают участники со всего края и из других регионов, проблема становится особенно острой.

Нагрузка на базу наглядно иллюстрируется цифрами: в выходные дни посетители выпивают около шести-семи тысяч стаканов бесплатного чая, а во время крупных спортивных мероприятий поток гостей достигает десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что инвестора заинтересовал проект гигантского велодрома с "зеленой" крышей в Барнауле. Первоначально площадкой была выбрана территория у Лесного пруда в Булыгино, но рассматриваются и другие локации рядом с лесом или озером.