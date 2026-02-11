На Трассе здоровья в Барнауле построят спортивно‑оздоровительный комплекс
Площадь объекта составит 9000 квадратных метров
11 февраля 2026, 12:07, ИА Амител
В Алтайском крае стартует масштабный проект по развитию лыжного спорта, сообщает "Алтапресс". Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство современного спортивного комплекса рядом с барнаульской Трассой здоровья.
Будущий объект площадью 9000 квадратных метров возведет частный инвестор — компания "Первый" Евгения Ракшина.
Инициатива стала ответом на многочисленные обращения жителей Барнаула. В администрацию города и правительство региона регулярно поступают запросы с просьбой построить новую лыжную базу, доступную как для детей, так и для взрослых.
Ситуация обостряется тем, что в Барнауле новые лыжные базы не появлялись с конца 1970‑х годов — напротив, существующие объекты постепенно закрывались.
Теперь, учитывая интересы любителей лыжного спорта, велосипедных прогулок, скандинавской ходьбы и других форм активного отдыха, в городе появится всесезонный спортивный комплекс, соответствующий мировым стандартам.
После оформления всей необходимой документации начнется разработка проекта. Инвестор планирует приступить к строительству уже осенью текущего года, а через два года барнаульцы смогут пользоваться новым объектом.
Концепция комплекса предусматривает просторный холл, раздевалки, пункты проката и хранения личного спортивного инвентаря, душевые и туалеты, кафе и универсальный спортивный зал.
Комплекс будет открыт не только для взрослых, но и для юных спортсменов. Здесь смогут тренироваться воспитанники местных детско‑юношеских спортивных школ и секций.
В Алтайском крае в последние годы активно ведется работа по созданию и обновлению спортивной инфраструктуры. Ежегодно возводятся и ремонтируются десятки объектов. При этом на Трассе здоровья до сих пор функционирует устаревшая лыжная база "Динамо", чьи условия явно не соответствуют современным требованиям.
Ее мощностей не хватает даже в обычные дни, а в периоды массовых стартов, когда сюда приезжают участники со всего края и из других регионов, проблема становится особенно острой.
Нагрузка на базу наглядно иллюстрируется цифрами: в выходные дни посетители выпивают около шести-семи тысяч стаканов бесплатного чая, а во время крупных спортивных мероприятий поток гостей достигает десятков тысяч человек.
Ранее сообщалось, что инвестора заинтересовал проект гигантского велодрома с "зеленой" крышей в Барнауле. Первоначально площадкой была выбрана территория у Лесного пруда в Булыгино, но рассматриваются и другие локации рядом с лесом или озером.
12:46:28 11-02-2026
О, Ракшину и ЦУМ и Речной, а теперь еще и лес подарили, сколько елей будет уничтожено?
13:08:38 11-02-2026
Гость (12:46:28 11-02-2026) О, Ракшину и ЦУМ и Речной, а теперь еще и лес подарили, скол... Ни одной! там их вообще-то нет!
13:25:34 11-02-2026
Речной это Селф...
Построят ЦУм за свои - и будет не покосившаяся пластиковая хибара, а нормальный центр города....
На трассе давно были? Яблоку негде упасть, если есть интерес населения лучше развивать, опять же за свои....
И Спичку реставрируют за свои.... чтобы у нас был красивый въезд в город, а не убогий забор и заброшка
Пока делают - спасибо им большое
18:12:36 11-02-2026
Гость (13:25:34 11-02-2026) чтобы у нас был красивый въезд в город, а не убогий забор и заброшка Свечку в церкви уже поставили? За благодетелей?
12:47:05 11-02-2026
не мешало бы еще организовать транспорт до этой трассы. Без машины добраться проблематично, особенно в выходные. Транспорта либо нет вообще, либо он переполнен и просто не останавливается
12:57:59 11-02-2026
Гость (12:47:05 11-02-2026) не мешало бы еще организовать транспорт до этой трассы. Без ... Трамваи и 55-ый что ли не останавливаются и на колбасе едут как в Индии? Что-то ни разу не замечал. Езжу там постоянно.
14:33:39 11-02-2026
Там и на авто не встать, все парковки заняты. Ездили после НГ, пришлось парковаться аж у Краевой, причем приехали в 11 утра и уже нет нигде рядом мест, оттуда идти по узкой тропинке вдоль забора.Везде воткнуты машины... И обратно также. Ну, не проблема прогуляться,просто не продумано. На ОТ да, удобно, наверное,но с детьми не всегда. Особенно с мелкими. Вот мы у кардиоцентра живем,нам оттуда надо сначала до Огней дойти, там на трамвае 7 через весь город ехать. Ехать в среднем 40-50 минут, проверено, ездили летом. И обратно также. У Ну и в чем удобство? Выбор в пользу автомобиля очевиден. И возвращаемся к проблеме парковки)))
15:13:02 11-02-2026
гость (14:33:39 11-02-2026) Там и на авто не встать, все парковки заняты. Ездили после Н... господи , вам проще в павловск сьездить в лес, чем на это динамо
вам что лесов не хватает
17:34:24 11-02-2026
Гость (12:47:05 11-02-2026) не мешало бы еще организовать транспорт до этой трассы. Без ... За транспорт это в администрацию. Хуже автобусов, нежели в Барнауле, нет ни в одном из окрестных регионов, да и в стране в целом.
09:16:24 12-02-2026
Гость (17:34:24 11-02-2026) За транспорт это в администрацию. Хуже автобусов, нежели в Б... Далеко ходить не надо - Новосибирск. Там только метро спасает.
12:47:44 11-02-2026
А общественным транспортом это будет доступно? Или только для колёсных любителей?
12:53:05 11-02-2026
Гость (12:47:44 11-02-2026) А общественным транспортом это будет доступно? Или только дл... Каким еще транспортом? На лыжах!
13:00:36 11-02-2026
Гость (12:47:44 11-02-2026) А общественным транспортом это будет доступно? Или только дл... Нет 29 автобус не выгодно запускать, он был рассчитан на медицинский кластер и как показало два года отсутствие этого маршрута - прекрасно добираются на трамвае № 7 (Франку медаль и орден)
13:36:27 11-02-2026
Прощай, ленточный бор!
13:56:35 11-02-2026
Гость (13:36:27 11-02-2026) Прощай, ленточный бор!... В мир иной собрались?
14:43:35 11-02-2026
Велодорожку до Трассы здоровья надо сделать, хотя бы от Власихинской.
17:43:44 11-02-2026
Гость (14:43:35 11-02-2026) Велодорожку до Трассы здоровья надо сделать, хотя бы от Влас... Отличная мысль! В минувшем сентябре решили с сыном заехать на Шипкинский перевал, туда, где русская армия в 1978 году разбила турецкую и освободила Болгарию от 500-летнего османского владычества. Доехали на поезде до Казанлыка и стали разыскивать дорогу до самого селения Шипка. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что там есть великолепная велодорожка вдоль трассы длиной километров 10-12, с отдельными мостами через речки, лавочками для отдыха (совсем нелишне - до Шипки поднялись на 150 метров) и идеальным асфальтом. Ну а дальше уже был серпантин на перевал 13 с лишком километров и подъёмом по вертикали на 700 метров.
16:44:40 11-02-2026
пусть думают что мы спортсмены..
17:56:21 11-02-2026
Читаю и глазам не верю. Неужели чудо на глазах свершилось? Ведь об этом читал в "СК" лет десять тому назад, и тогда это не было новостью. А тут вдруг раз! - и готово! И, судя по масштабам, это будет вовсе не лыжная база, а настоящий лыжный центр со всем необходимым. 9000 квадратов - это по площади как 100 трёхкомнатных квартир, есть где развернуться! А более чем полувековой давности и бесконечно устаревший сарай под названием "лыжная база Динамо" будет востребован разве что для сдачи нормативов своими работниками. Всегда буду готов помочь, выйти на субботник, чтобы стройка шла быстрее, чтобы новые поколения Барнаульцев, только-только встающие на лыжи, получили отличный подарок на будущее.
18:11:11 11-02-2026
"Нагрузка на базу наглядно иллюстрируется цифрами: в выходные дни посетители выпивают около шести-семи тысяч стаканов бесплатного чая"--------Жесть... Количество человек стаканами халявного чая считают... Дык поди половина ради чая туда и прется... И кто там контролирует кто и сколько стаканов в себя закинул? А кстати, там же еще печеньки раздают или уже перестали? Давайте печеньками посетителей пересчитаем.
И почему про кубатуру спиленного леса нет ни слова?
19:51:41 11-02-2026
Гость (18:11:11 11-02-2026) "Нагрузка на базу наглядно иллюстрируется цифрами: в выходны... Как предлагаете пересчитывать посетителей? А если детишки малые с горки катаются, то им чаю не полагается? А мамы на санях малышей катают по лесу, то, видимо, просто недостойно? Как по мне, так то, что городские жители, особенно дети малые, увидят и прочувствуют настоящий живой лес, просто прекрасно. И воздух тут всяко-разно лучше городского, и забота в виде чая с печеньем от организатора трассы замечательная. Как написано на одном из баннеров, после марафона всё полезней и вкусней. И нет ни разборок, ни склок, ни выяснений всяких, у всех прекрасное настроение, будь то лыжник или пеший или вовсе велосипедист. Есть, конечно, непонятливые люди, но такие попадаются везде, а здесь изредка. В общем, хотите на диване ворчать, то дело ваше, а нам и здесь хорошо. А будет - ещё лучше!
14:01:43 12-02-2026
Гость (19:51:41 11-02-2026) Как предлагаете пересчитывать посетителей? А если детишки ма... довольна