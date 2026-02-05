Инвестора заинтересовал проект гигантского велодрома с "зеленой" крышей в Барнауле
Первоначально площадкой была выбрана территория у Лесного пруда на Булыгино, но рассматриваются и другие локации рядом с лесом или озером
Проект масштабного велодрома в Барнауле, созданный 15 лет назад архитектором Алексеем Квасовым, может обрести вторую жизнь. В 2025 году к автору обратился потенциальный инвестор, заинтересованный в строительстве большого спортивного комплекса для велоспорта и других активностей, и попросил актуализировать архивное решение, сообщает "Толк".
Дипломный проект, разработанный Квасовым совместно с его супругой, предполагает строительство комплекса с велотреком, трибунами, кафе и разнообразной инфраструктурой.
Его ключевой особенностью является "зеленая" крыша, стилизованная под холм, по которой смогут гулять посетители. Первоначально площадкой была выбрана территория у Лесного пруда на Булыгино, но инвестор рассматривает и другие локации рядом с лесом или озером.
«Инвестору очень понравился облик объекта и его нестандартные решения. Как мы поняли, ему интересна именно тема велоспорта, и он считает, что ее можно развивать в Барнауле», — отметил архитектор.
По его словам, концепция может быть расширена за счет трасс для горного велосипеда, беговых и лыжных маршрутов. Пока проект находится на стадии предварительного обсуждения, без детальных проработок.
08:51:29 05-02-2026
Ну ещё лет через 100 может, а так у нас в крае простого спортивного манежа нет. О чём там ещё говорить, это прям позор
09:12:27 05-02-2026
Лучше бы Лесной пруд восстановили. На городском пляже на Оби в июне топит, а в конце июля уже лето заканчивается.
10:13:18 05-02-2026
Сильно хотел бы строительства такого сооружения. Но в Барнауле?..... В России их по пальцам сосчитать. Я хотел бы посмотреть на потенциального инвестора. Если полноценный трек - это большие деньги. В
11:20:27 05-02-2026
Пузырек (10:13:18 05-02-2026) Сильно хотел бы строительства такого сооружения. Но в Барнау... на Затоне ж.
потому местные и не сьезжают - надеются участки задорого продать.
12:50:01 05-02-2026
Да кто это, если частный? Это изначально убыточный проект. Вот за бюджет построили гребной канал. Сейчас тренера обходят школы, приглашают, чтобы оправдать его строительство (реально, гребной сезон в АК: конец мая - начало сентября). На югах всяко разно больше. Предложения шикарные: все бесплатно, раз в неделю бассейн, лыжная база, аэродиномичная тренировка. В сезон - гребной канал каждый день (2 тренировки) между ними можно покупаться на пляже. Доставка всюду автобусом. Но народу пока немного. Эх, если бы все виды так развивали.
13:27:01 05-02-2026
на рендере красиво, а по факту как на Южном, вкорячат многоэтажки, а потом и вместо детского садика еще одну многоэтажку.