Инвестора заинтересовал проект гигантского велодрома с "зеленой" крышей в Барнауле

Первоначально площадкой была выбрана территория у Лесного пруда на Булыгино, но рассматриваются и другие локации рядом с лесом или озером

05 февраля 2026, 08:44, ИА Амител

Проект велодрома Фото: Алексей Квасов/ www.behance.net

Проект масштабного велодрома в Барнауле, созданный 15 лет назад архитектором Алексеем Квасовым, может обрести вторую жизнь. В 2025 году к автору обратился потенциальный инвестор, заинтересованный в строительстве большого спортивного комплекса для велоспорта и других активностей, и попросил актуализировать архивное решение, сообщает "Толк".

Дипломный проект, разработанный Квасовым совместно с его супругой, предполагает строительство комплекса с велотреком, трибунами, кафе и разнообразной инфраструктурой.

Его ключевой особенностью является "зеленая" крыша, стилизованная под холм, по которой смогут гулять посетители. Первоначально площадкой была выбрана территория у Лесного пруда на Булыгино, но инвестор рассматривает и другие локации рядом с лесом или озером.

«Инвестору очень понравился облик объекта и его нестандартные решения. Как мы поняли, ему интересна именно тема велоспорта, и он считает, что ее можно развивать в Барнауле», — отметил архитектор.

По его словам, концепция может быть расширена за счет трасс для горного велосипеда, беговых и лыжных маршрутов. Пока проект находится на стадии предварительного обсуждения, без детальных проработок.