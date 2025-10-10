Только спокойствие. Где в Барнауле поправить свое психическое здоровье

И почему важно не игнорировать ментальное состояние

Татьяна Удовихина / Фото из личного архива

Ментальное здоровье – это не просто модная фраза, а неотъемлемая часть полноценной жизни. В мире постоянных стрессов, информационной перегрузки и социальных ожиданий легко забыть о том, насколько важно следить за внутренним состоянием. Однако именно оно определяет, как мы справляемся с трудностями, взаимодействуем с окружающими и чувствуем себя каждый день. Мы говорим об этом сегодня, потому что 10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. Как научиться управлять эмоциями и лучше понимать себя – знает опытный барнаульский психолог Татьяна Удовихина.

Татьяна Удовихина помогает клиентам достигать важнейших целей – осознавать поступки, наладить здоровые отношения и научиться управлять своими эмоциями. Психолог использует метод транзакционного анализа, который позволяет глубже понять себя, свои действия и причины проблем в отношениях. Этот подход работает с жизненными сценариями и моделями поведения, а также развивает способность брать ответственность за поступки.

«Моя цель – помочь клиентам понять, почему они действуют так, как действуют, и дать инструменты для перемен. Это не только про самоанализ, но и про осознанный выбор поведения, который приведет к лучшей жизни», – объясняет Татьяна.

Работа с психологом помогает настроить:

самопознание и самоанализ;

улучшение качества общения;

более эффективное взаимодействие;

осознанный выбор поведения;

укрепление уверенности;

управление эмоциями.

Клиенты Татьяны Удовихиной говорят о том, что работа с психологом помогает им не только найти ответы на важные вопросы, но и открыть для себя новые горизонты личной свободы. Возможность управлять своим ментальным состоянием – это настоящий ключ к счастью и успешной жизни.

В День психического здоровья Татьяна напоминает: заботиться о своей психике – значит быть в гармонии с собой и окружающим миром. Ведь, как известно, когда внутри все хорошо, внешние обстоятельства становятся менее значимыми.

Татьяна Удовихина работает и при личном посещении, и удаленно. И всем читателям amic.ru дарит скидку 15% на первое посещение по промокоду "Amic" до 10.12.2025.

Кабинет психолога Татьяны Удовихиной

​Пролетарская улица, 135​, 3 офис, 1 этаж

+7-983-392-26-69ИП Удовихина Татьяна Александровна

