Начинающих водителей могут начать поэтапно допускать к управлению машиной
МВД должно реализовать инициативу к 2027 году
24 мая 2026, 18:36, ИА Амител
В России продумают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ.
Задача поставлена перед МВД. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в кабмин.
Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом, — для них могут установить дополнительные требования.
В целом власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом и самоходными машинами, в том числе с учетом появления их новых видов. Законопроект может быть подготовлен МВД вместе с Минсельхозом к 2028 году.
19:05:07 24-05-2026
Ничего не понял. "Поэтапно допускать к управлению" - это как? Первый месяц разрешить открывать двери, второй месяц - садиться за руль, на третий месяц - можно завести двигатель...
🤣
21:07:20 24-05-2026
Кхм... (19:05:07 24-05-2026) Ничего не понял. "Поэтапно допускать к управлению" - это как... До двигателя надо сиденье с зеркалами регулировать научиться, ЯТЖ научиться проверять, право-лево запомнить, крышку бензобака найти, придумали на 3 месяц двигатель заводить, месяцев 8-10 хотя бы.
06:18:00 25-05-2026
Кхм... (19:05:07 24-05-2026) Ничего не понял. "Поэтапно допускать к управлению" - это как... Ну, например, в первый год вождения - запрет на выезд (в качестве водителя) за пределы населенного пункта.
Модно ещё что-нибудь придумать.
Вопрос только в том - кто это все будет контролировать. Людей то в ГАИ не хватает. И это факт.
А вот, например, ввести меру, при которой права менять не каждые 10 лет, а, скажем, 3 года и с обязательной сдачей экзамена на знание ПДД - вполне себе реальная задача.
08:21:33 25-05-2026
Гость (06:18:00 25-05-2026) Ну, например, в первый год вождения - запрет на выезд (в кач... Есть страны где права вообще пожизненно выдают, а не как у нас с заменой через 10 лет. Так вот в этих странах в десятки раз ниже дтп чем у нас, потому как с психами разговор короток, даже речи нет о конфликтах на дорогах и паркингах.
22:22:27 29-05-2026
Гость (08:21:33 25-05-2026) Есть страны где права вообще пожизненно выдают, а не как у н... Культуру вождения никто не отменял, но зависит она от состоянием общества.
Но, с учётом ситуации в России - лишняя мера контроля будет вообще не лишней.