Начинающих водителей могут начать поэтапно допускать к управлению машиной

МВД должно реализовать инициативу к 2027 году

24 мая 2026, 18:36, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России продумают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством документ.

Задача поставлена перед МВД. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогам требуется представить доклад в кабмин.

Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом, — для них могут установить дополнительные требования.

В целом власти намерены законодательно совершенствовать механизм допуска граждан к управлению транспортом и самоходными машинами, в том числе с учетом появления их новых видов. Законопроект может быть подготовлен МВД вместе с Минсельхозом к 2028 году.