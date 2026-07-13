Легендарный водопад после заката показали на Алтае. Фото
В это время здесь слышно только музыку природы
13 июля 2026, 08:50, ИА Амител
Водопад Корбу на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника запечатлели водопад Корбу в то время, когда на экотропе не остается ни одного человека.
В вечернее время у местной достопримечательности редко можно встретить посетителей, поэтому после заката пение птиц, жужжание насекомых и шелест листвы прерываются только ударами воды о камни, дополняющими тихую вечернюю песню леса.
«Вечером, когда ущелье покидают прощальные лучи заката, а последние посетители уходят, на тропе остаются только тишина, шелест листвы и шум воды. Так было до нас. Так будет после», — написали в соцсетях заповедника.
08:58:44 13-07-2026
Щя московские воткнут рядом сорокоэтажный тур комплекс и будет вам красота
09:40:00 13-07-2026
Гость (08:58:44 13-07-2026) Щя московские воткнут рядом сорокоэтажный тур комплекс и буд... В этом месте негде его втыкать - одни скалы.
13:27:25 13-07-2026
Гость (09:40:00 13-07-2026) В этом месте негде его втыкать - одни скалы.... ЭТИ найдут где..
16:45:24 13-07-2026
Гость (09:40:00 13-07-2026) В этом месте негде его втыкать - одни скалы.... Понавтыкали же будки с пирожками и чебуреками. Уже нарушили красоту природы.