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Легендарный водопад после заката показали на Алтае. Фото

В это время здесь слышно только музыку природы

13 июля 2026, 08:50, ИА Амител

Водопад Корбу на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника запечатлели водопад Корбу в то время, когда на экотропе не остается ни одного человека. 

В вечернее время у местной достопримечательности редко можно встретить посетителей, поэтому после заката пение птиц, жужжание насекомых и шелест листвы прерываются только ударами воды о камни, дополняющими тихую вечернюю песню леса. 

«Вечером, когда ущелье покидают прощальные лучи заката, а последние посетители уходят, на тропе остаются только тишина, шелест листвы и шум воды. Так было до нас. Так будет после», — написали в соцсетях заповедника. 

природа Республика Алтай
       

Комментарии 4

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Гость

08:58:44 13-07-2026

Щя московские воткнут рядом сорокоэтажный тур комплекс и будет вам красота

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Гость

09:40:00 13-07-2026

Гость (08:58:44 13-07-2026) Щя московские воткнут рядом сорокоэтажный тур комплекс и буд... В этом месте негде его втыкать - одни скалы.

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нЕкто

13:27:25 13-07-2026

Гость (09:40:00 13-07-2026) В этом месте негде его втыкать - одни скалы.... ЭТИ найдут где..

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Гостья

16:45:24 13-07-2026

Гость (09:40:00 13-07-2026) В этом месте негде его втыкать - одни скалы.... Понавтыкали же будки с пирожками и чебуреками. Уже нарушили красоту природы.

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