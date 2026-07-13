Легендарный водопад после заката показали на Алтае. Фото

В это время здесь слышно только музыку природы

13 июля 2026, 08:50, ИА Амител

Водопад Корбу на Алтае / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника запечатлели водопад Корбу в то время, когда на экотропе не остается ни одного человека.

В вечернее время у местной достопримечательности редко можно встретить посетителей, поэтому после заката пение птиц, жужжание насекомых и шелест листвы прерываются только ударами воды о камни, дополняющими тихую вечернюю песню леса.