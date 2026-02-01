НОВОСТИОбщество

Неадекватный мужчина разделся догола и напугал жителей многоэтажки в Барнауле

Также горожанин пытался разбить стекла припаркованной машины

01 февраля 2026, 14:08, ИА Амител

Ночной переполох произошел в одном из дворов Барнаула. Около 01:30 жильцов многоэтажки разбудили крики и странное поведение неизвестного мужчины.

По словам очевидцев, мужчина громко кричал во дворе, срывал с себя одежду, бил по припаркованной машине и стеклам, а затем перелез через калитку и каким-то образом проник в подъезд. Там он поднялся пешком на третий этаж, после чего спустился на лифте уже полностью обнаженным.

Дальнейшая судьба ночного "гостя" остается загадкой: камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент его ухода. О случившемся рассказала участница Telegram-канала Barnaul 22. Жильцы признаются, что происшествие их всерьез напугало.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на берегу Оби отдыхал голый мужчина. В это время рядом было много людей, в том числе дети.

Барнаул

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:22:59 01-02-2026

Прикрывался, значит где-то сознание теплилась)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:07 01-02-2026

пересолил

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

14:53:10 01-02-2026

Банда евреев с обрезали наводила ужас на местных жителей...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:07:57 01-02-2026

запахло весной?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:52 01-02-2026

напугали бабу органом....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:28 01-02-2026

Напоминает реакцию Тимофея Храмова из к/ф 'Начальник Чукотки' на экспроприацию долларов: "На, возьми, и порты возьми, всё возьми!"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто

08:07:16 02-02-2026

Вот и ещё один спалился...

Что-то рановато в этом году...
Скоро весна?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырк

09:14:35 02-02-2026

Какая весна. Синяя дыня или запрещенные вещества.

  -2 Нравится
Ответить
