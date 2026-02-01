Неадекватный мужчина разделся догола и напугал жителей многоэтажки в Барнауле

Также горожанин пытался разбить стекла припаркованной машины

01 февраля 2026, ИА Амител

Ночной переполох произошел в одном из дворов Барнаула. Около 01:30 жильцов многоэтажки разбудили крики и странное поведение неизвестного мужчины.

По словам очевидцев, мужчина громко кричал во дворе, срывал с себя одежду, бил по припаркованной машине и стеклам, а затем перелез через калитку и каким-то образом проник в подъезд. Там он поднялся пешком на третий этаж, после чего спустился на лифте уже полностью обнаженным.

Дальнейшая судьба ночного "гостя" остается загадкой: камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент его ухода. О случившемся рассказала участница Telegram-канала Barnaul 22. Жильцы признаются, что происшествие их всерьез напугало.

