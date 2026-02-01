Неадекватный мужчина разделся догола и напугал жителей многоэтажки в Барнауле
Также горожанин пытался разбить стекла припаркованной машины
01 февраля 2026, 14:08, ИА Амител
Ночной переполох произошел в одном из дворов Барнаула. Около 01:30 жильцов многоэтажки разбудили крики и странное поведение неизвестного мужчины.
По словам очевидцев, мужчина громко кричал во дворе, срывал с себя одежду, бил по припаркованной машине и стеклам, а затем перелез через калитку и каким-то образом проник в подъезд. Там он поднялся пешком на третий этаж, после чего спустился на лифте уже полностью обнаженным.
Дальнейшая судьба ночного "гостя" остается загадкой: камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент его ухода. О случившемся рассказала участница Telegram-канала Barnaul 22. Жильцы признаются, что происшествие их всерьез напугало.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на берегу Оби отдыхал голый мужчина. В это время рядом было много людей, в том числе дети.
14:22:59 01-02-2026
Прикрывался, значит где-то сознание теплилась)))
14:39:07 01-02-2026
пересолил
14:53:10 01-02-2026
Банда евреев с обрезали наводила ужас на местных жителей...
15:07:57 01-02-2026
запахло весной?
17:08:52 01-02-2026
напугали бабу органом....
19:30:28 01-02-2026
Напоминает реакцию Тимофея Храмова из к/ф 'Начальник Чукотки' на экспроприацию долларов: "На, возьми, и порты возьми, всё возьми!"
08:07:16 02-02-2026
Вот и ещё один спалился...
Что-то рановато в этом году...
Скоро весна?
09:14:35 02-02-2026
Какая весна. Синяя дыня или запрещенные вещества.