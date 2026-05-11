Нетаньяху захотел отказаться от военной поддержки США

Израиль ежегодно получает от США 3,8 млрд долларов

11 мая 2026, 14:04, ИА Амител

Биньямин Нетаньяху на фоне флага Израиля / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, направленную на военные расходы. Он сообщил об этом в интервью CBS News.

По мнению премьера, Израилю пора "отвыкнуть" от этих денег.

«Я говорил об этом президенту Трампу. Я говорил это нашему собственному народу. У них челюсти отвисают... Я сказал: давайте начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, за десять лет, но начать я хочу именно сейчас», — сказал Нетаньяху.

Он уточнил, что Израиль ежегодно получает от США 3,8 млрд долларов. Поддержку одобряет Конгресс США — за нее традиционно выступают и демократы, и республиканцы. Сейчас военная поддержка подвергается новому политическому анализу из-за изменений в общественных настроениях относительно Израиля и иностранной помощи в целом, отмечает CBS.