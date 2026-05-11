Нетаньяху захотел отказаться от военной поддержки США
Израиль ежегодно получает от США 3,8 млрд долларов
11 мая 2026, 14:04, ИА Амител
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, направленную на военные расходы. Он сообщил об этом в интервью CBS News.
По мнению премьера, Израилю пора "отвыкнуть" от этих денег.
«Я говорил об этом президенту Трампу. Я говорил это нашему собственному народу. У них челюсти отвисают... Я сказал: давайте начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, за десять лет, но начать я хочу именно сейчас», — сказал Нетаньяху.
Он уточнил, что Израиль ежегодно получает от США 3,8 млрд долларов. Поддержку одобряет Конгресс США — за нее традиционно выступают и демократы, и республиканцы. Сейчас военная поддержка подвергается новому политическому анализу из-за изменений в общественных настроениях относительно Израиля и иностранной помощи в целом, отмечает CBS.
14:51:15 11-05-2026
Бедолага!
Вот что делает с людьми аутотренинг!?...
Внушил себе что он супер сильный!? И поддержка Америки уже ему не нужна!...
А то что финансами Америки командуют сплошь и рядом его земляки...!? Забыл наверное...
15:35:48 11-05-2026
"А то что финансами Америки командуют сплошь и рядом его земляки...!"-------
"Мы гусские, своих не обманываем" (с)
Теперь думайте, реально он хочет отказаться или "дымовую шашку" запустил и будет не 3,8, а более...
02:09:55 12-05-2026
Намёк от Донни: "денег впредь не дам!"...
Не так ли Веня "отказался сам"?