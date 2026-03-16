Эксперт: Нетаньяху сидит в бункере, а последнее видео с ним сгенерировано ИИ

В Сети широко обсуждают возможную гибель израильского премьера

16 марта 2026, 23:07, ИА Амител

Биньямин Нетаньяху / Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жив и, вероятно, укрывается в бункере, заявил в беседе с aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Таким мнением эксперт поделился на фоне слухов о смерти израильского премьера. Пользователи обратили внимание на исчезновение Нетаньяху из публичного пространства. Также в соцсетях писали, что на последних обращениях премьера на его руках было замечено шесть пальцев, что говорит о том, что видео сгенерировано ИИ.

Появившееся видеоопровержение из кофейни в Иерусалиме, где Нетаньяху покупает кофе и обращается к населению, многие также сочли сгенерированным нейросетями.

«Я думаю, что с ним все в порядке. Просто он в бункере сидит или еще где-то», — говорит эксперт.

Кирилл Семенов допускает, что видео из кофейни действительно могли сгенерировать с помощью ИИ. «Чтобы показать, что он живет обычной жизнью, а не где-то прячется, что все хорошо у них», — объясняет он.

Гость

23:11:36 16-03-2026

Жив, однознаху!

Гость

06:22:45 17-03-2026

Я бы на его месте в США переехал, как Зеленский. А видосы для новостей на Голливудской площадке поснимать комфортнее.

Гость

07:47:05 17-03-2026

на его руках было замечено шесть пальцев ---так и говорили, что он исчадие зла

Гость

09:40:23 17-03-2026

трус

гость

12:13:57 17-03-2026

а вот иранское руководство не прячется. уже)

Гость

12:19:44 17-03-2026

Иранского руководства много, а Нетаньяху один. Один раз всего попасть надо

Гость

13:10:12 17-03-2026

вполне вероятно не сидит, а лежит в заваленном бункере после удара.

майор

13:53:46 17-03-2026

про шесть пальцев согласен - бес он, исчадие зла
достанут и из бункера

Гость

14:03:45 17-03-2026

Позорит свой народ! Говорят, евреи умные люди. Он же с соседями договориться не может, только драться. Где здесь ум?

