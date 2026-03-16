Эксперт: Нетаньяху сидит в бункере, а последнее видео с ним сгенерировано ИИ

В Сети широко обсуждают возможную гибель израильского премьера

16 марта 2026, 23:07, ИА Амител

Биньямин Нетаньяху / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жив и, вероятно, укрывается в бункере, заявил в беседе с aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Таким мнением эксперт поделился на фоне слухов о смерти израильского премьера. Пользователи обратили внимание на исчезновение Нетаньяху из публичного пространства. Также в соцсетях писали, что на последних обращениях премьера на его руках было замечено шесть пальцев, что говорит о том, что видео сгенерировано ИИ.

Появившееся видеоопровержение из кофейни в Иерусалиме, где Нетаньяху покупает кофе и обращается к населению, многие также сочли сгенерированным нейросетями.

«Я думаю, что с ним все в порядке. Просто он в бункере сидит или еще где-то», — говорит эксперт.

Кирилл Семенов допускает, что видео из кофейни действительно могли сгенерировать с помощью ИИ. «Чтобы показать, что он живет обычной жизнью, а не где-то прячется, что все хорошо у них», — объясняет он.