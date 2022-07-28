Депутат Хамзаев предложил показывать иностранные фильмы в российских кинотеатрах без разрешения
По его мнению, прокат отечественных лент не является достаточной мерой поддержки кинотеатров
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил показывать иностранные фильмы в России без разрешения правообладателей. Его слова передаёт РИА Новости.
Депутат считает, что показ отечественных фильмов является недостаточной мерой для поддержки кинотеатров, владельцы которых жалуются на убытки.
По мнению Хамзаева, параллельный импорт фильмов является вынужденной мерой, от которой Россия сможет отказаться, когда получит достаточное количество своих картин.
«Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счёта, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России», — добавил депутат.