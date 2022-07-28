Депутат Хамзаев предложил показывать иностранные фильмы в российских кинотеатрах без разрешения

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил показывать иностранные фильмы в России без разрешения правообладателей. Его слова передаёт РИА Новости.

Депутат считает, что показ отечественных фильмов является недостаточной мерой для поддержки кинотеатров, владельцы которых жалуются на убытки.

По мнению Хамзаева, параллельный импорт фильмов является вынужденной мерой, от которой Россия сможет отказаться, когда получит достаточное количество своих картин.