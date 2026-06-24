После прыжка в озеро бийчанин оказался в больнице с переломом позвоночника

Травмы ныряльщиков остаются одним из наиболее распространенных видов сезонных повреждений

24 июня 2026, 15:36, ИА Амител

Купание / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В Бийске мужчина получил тяжелую травму позвоночника после прыжка в воду. После ныряния он потерял чувствительность в руках и ногах и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Все произошло во время отдыха на озере Ковалевском. Как сообщили в канале станции скорой медицинской помощи Бийска, молодой человек решил искупаться и нырнул в водоем.

После прыжка мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния — он перестал ощущать руки и ноги и не смог выбраться из воды самостоятельно. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики провели осмотр пострадавшего и диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что летом так называемые травмы ныряльщиков остаются одним из наиболее распространенных видов сезонных повреждений.

«Зачастую люди недооценивают опасность, не замечают подводных препятствий и неверно оценивают глубину», — подчеркнул специалист.

Медики предупреждают, что удар головой о дно или подводное препятствие может привести к перелому шейного отдела позвоночника и повреждению спинного мозга. Подобные травмы нередко становятся причиной тяжелых неврологических последствий.

Специалисты рекомендуют купаться только в оборудованных местах, предварительно оценивать глубину водоема и избегать прыжков в незнакомых местах.

В администрации Бийска напомнили, что в настоящее время в городе официально открыты два пляжа — в районе АБ и у Коммунального моста. На этих территориях оборудованы места для купания и организовано дежурство спасателей.