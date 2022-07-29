Депутат обратился в ФСБ с просьбой запретить солистам группы «Би-2» въезд в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить солистам группы «Би-2» въезд в Россию.

По словам Кузнецова, музыканты ранее говорили, что они не являются гражданами России, а своими действиями не делают ничего полезного для страны. Депутат предложил «быть последовательными» и «помочь» группе начать зарабатывать в «недружественных странах».

Также депутата возмутило то, как чиновники в сфере культуры выбирают артистов для концертных площадок.

«Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать, в первую очередь, об интересах страны и народа, а не заботиться о собственных вкусах, друзьях и выгодах», — цитирует Кузнецова РБК.

Он заявил, что в Госдуме разработают механизм, который поможет чиновникам лучше понимать «исторический момент», а непонимающим — покинуть занимаемые места.