Такой день. Серьёзный пожар в Змеиногорском районе и нужды мобилизованных

Пожарные остановили распространение огня в Змеиногорском районе.

Отмечается, что в районе возникло два очага пожара, расположенных примерно в 2,5 километрах друг от друга.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перехлёст проводов электросети.

От огня пострадали два частных дома, а также различные неэксплуатируемые постройки.

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ДТП произошло на Ленинском проспекте в Рубцовске 9 октября.

Предполагается, что 62-летнему мужчине, который находился за рулём иномарки, стало плохо. Автомобиль ускорился, выехал на газон и врезался в дерево возле здания городской администрации.

В результате происшествия водитель иномарки скончался.

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Старший сержант Валерий Кучеренко рассказал о том, что нужно мобилизованным, которые находятся под Омском.

«3-й мотострелковый батальон ищет спонсоров для приобретения квадрокоптера. Также нужны строительные рации 4-6 штук и тепловизор. В мирное время я был генеральным директором ООО „Спецмонтаж“, в батальон привёз генератор, баки под питьевую воду, казан с печью для готовки пищи в полевых условиях, переноски, светильники, бензопилу и другие строительные инструменты», — сказал Кучеренко.