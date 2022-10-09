Сержант рассказал, что нужно батальону под Омском, где служат мобилизованные с Алтая

Старший сержант Валерий Кучеренко рассказал о том, что нужно мобилизованным, которые находятся под Омском. Его слова передаёт портал «СуперОмск».

«3-й мотострелковый батальон ищет спонсоров для приобретения квадрокоптера. Также нужны строительные рации 4-6 штук и тепловизор. В мирное время я был генеральным директором ООО „Спецмонтаж“, в батальон привёз генератор, баки под питьевую воду, казан с печью для готовки пищи в полевых условиях, переноски, светильники, бензопилу и другие строительные инструменты», — сказал Кучеренко.

Он добавил, что в распоряжение мобилизованных предоставили автомобиль «Соболь», а также он установил антенну, чтобы люди могли следить за последними новостями.

По его словам, телевизор, установленный в палатке, является единственным на шесть тысяч человек в лагере.