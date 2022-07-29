В Госдуме предложили создать социальные скидочные карты для малоимущих

В Госдуму внесли законопроект о создании в России социальных скидочных карт для малоимущих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно инициативе, с 2023 года планируется создание карт с индивидуальным номером для граждан, чей доход ниже уровня прожиточного минимума. С помощью этой карты они смогут приобретать продукты со скидкой.

Магазины и аптеки смогут добровольно поучаствовать в реализации инициативы и получат возможность самостоятельно определять ассортимент и размер скидок на него.

Нилов уверен, что для ретейлеров этот законопроект будет выгодным, поскольку он позволит им привлекать больше клиентов.