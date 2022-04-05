Эксперты рассказали, избавит ли общественный транспорт город от пробок во время ремонта моста на Новом рынке

«Выделенки» для общественного транспорта в Барнауле помогут городу избежать коллапса во время ремонта моста в районе Нового рынка, так как многие барнаульцы в этом случае откажутся от личных авто и пересядут на общественный транспорт, считают эксперты. Другие им возражают: в городе просто не хватит автобусов, если все барнаульцы перестанут ездить на автомобилях.



Напомним, ремонт моста начнётся в мае 2022 года, и горожане переживают, что в Барнауле в этот период будут огромные пробки. В феврале заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Антон Шеломенцев объяснял: чтобы избежать проблем, власти планируют убедить людей пересесть с личных автомобилей в общественный транспорт. Он подчеркнул, что общественному транспорту на дорогах будет отдан приоритет, а на магистралях, где возможны пробки — проспектах Ленина, Строителей, Калинина, — появятся выделенные полосы.

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Такое решение, по мнению барнаульского перевозчика Антона Еньшина (в его ведении маршруты № 41 и 78), вполне может быть эффективным. Как пишет «Толк», по мнению предпринимателя, основные проблемы могут возникать только в час пик. Еньшин отмечает, что в последние годы пассажиропоток в Барнауле резко снизился. Но даже когда он был больше, общественный транспорт с нагрузкой справлялся — справится и сейчас. Всё будет зависеть от качества автобусов и их количества на линии.

Депутат БГД Сергей Струченко тоже уверен, что барнаульцы пересядут на автобусы, так как они будут быстрее ехать из-за выделенных полос.

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С этим не согласен зампредседателя комитета АКЗС по строительству, ЖКХ и транспорту Николай Данилин. По его мнению, автобусов для пассажиров может не хватить. И купить новые ни город, ни перевозчики не могут, тем более что цены на машины сейчас выросли больше чем на треть.

По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергея Войтюка, помочь решению проблемы могло бы автотранспортное предприятие, которого у Барнаула пока нет.

30 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что власти планируют создать такую организацию на базе МУП «Горэлектротранс». Войтюк подчёркивает, что за короткий период открыть такое предприятие практически невозможно, а потому проблемы с перевозками людей на время ремонта путепровода на Новом рынке оно решить просто не успеет. Однако в дальнейшей перспективе это предприятие действительно может улучшить городской пассажирский транспорт, а также участвовать в различных федеральных программах по обновлению автопарка.

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Напомним, что ремонт моста на Новом рынке власти Барнаула планируют завершить к ноябрю 2023 года. На реконструкцию путепровода собираются потратить 1,7 миллиарда рублей. При этом власти заверяют, что повышение цен на стройматериалы и накладываемые на Россию санкции не помешают выполнить все работы в срок.