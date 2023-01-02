Юбилей Чуйского тракта и новые трамваи. Что произошло на Алтае в дорожной отрасли в 2022 году

В 2022 году на дороги края потратили рекордную в истории сумму — более 23 миллиардов рублей

02 января 2023, 17:03, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

В 2022 году в Алтайском крае строили и ремонтировали дороги, покупали новые поезда и трамваи, а также торжественно отметили 100-летие Чуйского тракта. Вспоминаем 10 главных событий в дорожной отрасли, которые произошли в регионе в прошлом году.

Рекордный дорожный фонд

В 2022 году на дороги края потратили рекордную в истории сумму — более 23 миллиардов рублей. Благодаря этим деньгам удалось отремонтировать более 800 километров дорог, а также 28 мостов. Приобрели, согласно данным Минтранса, 280 единиц техники. А вот в 2023 году на ремонт дорог направят около 15 миллиардов рублей.

Новые трамваи и троллейбусы

Более миллиарда рублей потратили в 2022 году из краевого бюджета на закупку новых троллейбусов и трамваев для Барнаула и Бийска. Столице региона доставят 10 новых трамваев в марте следующего года, а жители Рубцовска уже оценили семь новеньких троллейбусов.

100 лет Чуйскому тракту

В Алтайском крае 26 мая отметили 100-летие с того момента, как одна из красивейших дорог мира — Чуйский тракт — получила государственный статус. К вековому юбилею часть тракта, по которому проезжает более 70% туристов на Алтае, расширили до четырёх полос на участках в районе села Озерки и в Первомайском районе. Кстати, согласно планам дорожников, часть тракта — от границы с Новосибирской областью до Горно-Алтайска — станет полностью четырёхполосной к 2035 году.

Рекордный пассажиропоток аэропорта Барнаула

Количество пассажиров барнаульского аэропорта в 2022 году превысило 600 тысяч человек. Это самый большой показатель в истории региона. Для сравнения: за тот же период 2021 года, по итогам ноября, количество пассажиров составило 477,5 тыс. В итоге рост — почти 22%.

В настоящее время из аэропорта Барнаула выполняют авиарейсы в Москву авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», в Санкт-Петербург и Сочи — «Нордвинд», в Казань и Омск — «ЮВТ АЭРО», в Красноярск — «КрасАвиа», в Сургут — «ЮТэйр», в Новосибирск — «Сибирь», Пермь — «Икар», в Екатеринбург — «Ред Вингс», в Иркутск и Новый Уренгой — «ИрАэро». Маршруты Барнаул — Казань, Барнаул — Красноярск, Барнаул — Новосибирск, Барнаул — Омск и Барнаул — Екатеринбург выполняются благодаря их субсидированию бюджетом Алтайского края и другими регионами.

Новый поезд из Барнаула в Славгород

Новый пригородный поезд, который свяжет Барнаул и Славгород, запустили в Алтайском крае 12 декабря 2022 года. Расстояние почти 400 километров он преодолевает за 6,5 часа. Если раньше пригородное движение охватывало 7 городов и 16 районов, то с запуском этого поезда охват возрос до 9 городов и 23 районов региона. Стоимость проезда в вагоне третьего класса составит 762 рубля, второго класса — 908 рублей, первого — 1166 рублей. Для социальных категорий пассажиров все льготы сохранены.

Новый министр

В начале февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министром транспорта Антона Воронова, возглавлявшего Павловский район.

Наше большое интервью с Вороновым можно почитать по ссылке.

Миллион тонн груза

Впервые за 40 лет было перевезено более одного миллиона тонн грузов речными перевозками. Это позволило убрать с дорог региона более 40 тысяч грузовиков.