Временно отключат несколько светофоров на некоторых улицах в Барнауле
Это произойдет 9 июня
08 июня 2026, 17:16, ИА Амител
Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов
В Барнауле 9 июня на некоторых улицах отключат несколько светофоров, сообщает мэрия города. Это коснется пр. Ленина и пр. Красноармейского.
Расписание отключений
С 09:00 до 14:00
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Пересечение пр. Ленина — ул. Гоголя;
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Пересечение пр. Ленина — ул. Никитина;
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Пересечение пр. Социалистический — ул. Никитина;
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Пересечение пр. Красноармейский — ул. Никитина;
С 13:30 до 15:00
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Пересечение пр. Ленина — ул. Аносова;
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Пересечение пр. Ленина — ул. Матросова.
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