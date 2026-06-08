Временно отключат несколько светофоров на некоторых улицах в Барнауле

Это произойдет 9 июня

08 июня 2026, 17:16, ИА Амител

Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В Барнауле 9 июня на некоторых улицах отключат несколько светофоров, сообщает мэрия города. Это коснется пр. Ленина и пр. Красноармейского.

Расписание отключений

С 09:00 до 14:00

Пересечение пр. Ленина — ул. Гоголя;

Пересечение пр. Ленина — ул. Никитина;

Пересечение пр. Социалистический — ул. Никитина;

Пересечение пр. Красноармейский — ул. Никитина;

С 13:30 до 15:00