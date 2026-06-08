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Временно отключат несколько светофоров на некоторых улицах в Барнауле

Это произойдет 9 июня

08 июня 2026, 17:16, ИА Амител

Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов
Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В Барнауле 9 июня на некоторых улицах отключат несколько светофоров, сообщает мэрия города. Это коснется пр. Ленина и пр. Красноармейского. 

Расписание отключений

С 09:00 до 14:00

  • Пересечение пр. Ленина — ул. Гоголя;  

  • Пересечение пр. Ленина — ул. Никитина;  

  • Пересечение пр. Социалистический — ул. Никитина;  

  • Пересечение пр. Красноармейский — ул. Никитина;  

С 13:30 до 15:00

  • Пересечение пр. Ленина — ул. Аносова;  

  • Пересечение пр. Ленина — ул. Матросова.

Барнаул Транспорт дорожное движение
       

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