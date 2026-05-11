По "Маше и Медведю" снимут полнометражный фильм

Съемки планируют завершить к концу 2028 года

11 мая 2026, 22:39, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"

По "Маше и Медведю" снимут первый полнометражный фильм, сообщили "Осторожно, новости" в анимационной компании "МиМ Студия".

Производством фильма занимается создатель мультсериала Олег Кузовков. Сейчас картина находится на стадии препродакшена — съемки планируют завершить к концу 2028 года.

Как отметили в "МиМ Студии", Кузовков полностью восстановил творческий контроль над персонажами "Маши и Медведя", ранее предоставленный группе компаний Animaccord.

«Для меня это прежде всего возможность наконец-то вывести мир "Маши и Медведя" в формат большого кино, но это и большая ответственность. У нас собралась потрясающая команда: ребята горят делом и хотят вернуть в проект тот самый драйв, юмор и, главное, душу, за которые когда-то все и полюбили наш сериал», — рассказал создатель мультсериала.

"Машу и Медведь" впервые показали в 2009 году. Одна из серий является самым просматриваемым немузыкальным видео на YouTube — эпизод набрал более 4,6 миллиарда просмотров.