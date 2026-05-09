Под Бийском на Чуйском тракте сняли "пыльный торнадо"
Такие вихри формируются из-за сильного прогрева поверхности и потоков теплого воздуха
09 мая 2026, 14:09, ИА Амител
Неподалеку от Бийска очевидцы заметили необычный пыльный вихрь, внешне напоминающий торнадо. Природное явление сняли на видео автомобилисты, проезжавшие по Чуйскому тракту.
Кадры появились в паблике "В курсе 22". По словам очевидцев, вихрь наблюдали несколько дней назад на участке трассы рядом с Бийском.
Авторы публикации уточнили, что речь идет не о настоящем торнадо, а о пылевом вихре — атмосферном явлении, которое обычно возникает на открытой местности в жаркую и сухую погоду. Такие вихри формируются из-за сильного прогрева поверхности и потоков теплого воздуха.
«Согласитесь, выглядит эпично», — отметили авторы публикации.
20:34:49 10-05-2026
Как папуасы, ей Богу!