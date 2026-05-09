Под Бийском на Чуйском тракте сняли "пыльный торнадо"

Такие вихри формируются из-за сильного прогрева поверхности и потоков теплого воздуха

09 мая 2026, 14:09, ИА Амител

Неподалеку от Бийска очевидцы заметили необычный пыльный вихрь, внешне напоминающий торнадо. Природное явление сняли на видео автомобилисты, проезжавшие по Чуйскому тракту.

Кадры появились в паблике "В курсе 22". По словам очевидцев, вихрь наблюдали несколько дней назад на участке трассы рядом с Бийском.

Авторы публикации уточнили, что речь идет не о настоящем торнадо, а о пылевом вихре — атмосферном явлении, которое обычно возникает на открытой местности в жаркую и сухую погоду. Такие вихри формируются из-за сильного прогрева поверхности и потоков теплого воздуха.