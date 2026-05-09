В Барнауле проверяют нападение подростков на мужчину с инвалидностью

Пострадавшему вызвали скорую помощь

09 мая 2026, 20:07, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле днем 9 мая подростки якобы избили молодого человека с инвалидностью на детской площадке. По словам очевидцев, пострадавшему разбили нос и несколько раз ударили по голове, после чего его увезли в больницу на машине скорой помощи. Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Алтайского края.

Информация об инциденте появилась в паблике "Подслушано Барнаул". Автор публикации утверждает, что нападение произошло во дворе дома на улице Эмилии Алексеевой. По словам очевидцев, на молодого человека напали трое подростков — девушка и двое парней примерно 15–17 лет.

Сообщается, что агрессоры нанесли юноше несколько ударов по голове и разбили ему нос до крови, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики осмотрели молодого человека на месте, а затем приняли решение о его госпитализации.

Также в соцсетях утверждается, что это не первый случай нападения на юношу, однако ранее его родственники якобы не обращались в полицию.

На ситуацию уже отреагировала прокуратура Алтайского края. По поручению прокурора региона Антона Германа организована проверка.