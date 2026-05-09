В Барнауле проверяют нападение подростков на мужчину с инвалидностью
Пострадавшему вызвали скорую помощь
09 мая 2026, 20:07, ИА Амител
В Барнауле днем 9 мая подростки якобы избили молодого человека с инвалидностью на детской площадке. По словам очевидцев, пострадавшему разбили нос и несколько раз ударили по голове, после чего его увезли в больницу на машине скорой помощи. Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Алтайского края.
Информация об инциденте появилась в паблике "Подслушано Барнаул". Автор публикации утверждает, что нападение произошло во дворе дома на улице Эмилии Алексеевой. По словам очевидцев, на молодого человека напали трое подростков — девушка и двое парней примерно 15–17 лет.
Сообщается, что агрессоры нанесли юноше несколько ударов по голове и разбили ему нос до крови, после чего скрылись с места происшествия.
Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики осмотрели молодого человека на месте, а затем приняли решение о его госпитализации.
Также в соцсетях утверждается, что это не первый случай нападения на юношу, однако ранее его родственники якобы не обращались в полицию.
На ситуацию уже отреагировала прокуратура Алтайского края. По поручению прокурора региона Антона Германа организована проверка.
«При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой», — сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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