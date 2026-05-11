"Примерно 70% радуются". Новосибирская художница рисует портреты случайных людей в метро

Как рассказала девушка, метро — идеальное место, чтобы отточить свои навыки, но реакции на рисунки бывают разные

11 мая 2026, 15:03, ИА Амител

Фото: творческий клуб "Витраж" / "КП-Новосибирск"

Новосибирская художница Дарья Багрий больше 18 лет занимается рисованием и одно из ее необычных увлечений — делать быстрые портреты пассажиров в метро, а затем отдавать им свои работы. Об этом Дарья рассказала "КП-Новосибирск".

Как пояснила девушка, рисование людей — это базовый навык художника, который оттачивается годами. Еще во время учебы она делала множество набросков, а потом решила усложнить задачу.

«Рисование в метро немного вгоняет в стрессовое состояние. Но за счет этого наброски получаются более живыми», — говорит она.

По словам художницы, выбор "модели" в метро — не случайность: «Нужно хотя бы три минуты, чтобы поза была более-менее статичной. Любое движение — и ракурс уже меняется».

Фото: творческий клуб "Витраж" / "КП-Новосибирск"

Работа в метро редко проходит идеально: люди выходят, меняют положение, обзор могут закрыть другие пассажиры. По словам Дарьи, бывает и так, что человек замечает пристальный взгляд.

«Одна женщина поняла, что я ее рисую, и стала недовольной. Я все равно доделала работу, но она отказалась от рисунка», — вспоминает Дарья.

Как отмечает художница, реакции на портреты бывают самые разные:

«Примерно 70% радуются, благодарят. Около 30% просто не понимают, что происходит».

Но иногда случаются особенно теплые моменты. «Я рисовала бабушку, она немного дремала. Пришлось ее разбудить, чтобы отдать рисунок. Сначала она не поняла, а потом, когда я объяснила, что это ее портрет, она расплылась в милой улыбке», — рассказывает девушка.