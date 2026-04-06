Рисунок десятилетнего Милана из Уфы попал на форму футболистов клуба "Сибиряк"

Школьник месяц создавал космический шедевр, но мама не успела отправить его на конкурс. На помощь пришла новосибирская футбольная команда

06 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Рисунок Милана / Фото: "КП-Новосибирск" /предоставлено Гульмирой

Бывает, удача стучится в дверь именно тогда, когда ее совсем не ждешь. Подтверждение этому — трогательная история десятилетнего Милана из Уфы, о которой рассказал "КП-Новосибирск". Мальчик с пяти лет увлекается рисованием, а недавно решил поучаствовать в городском конкурсе "Мой космический мир".

Целый месяц он трудился над картиной: начал в конце декабря и закончил 25 января. Чтобы добиться реалистичности, Милан специально смотрел онлайн‑уроки — например, как нарисовать Сатурн и космонавта.

Но случилась досадная неудача: мама мальчика, Гульмира, перепутала даты и не успела отправить работу на конкурс — срок подачи заявок истек 23 января. По правилам организаторы уже не могли принять рисунок.

«Я чувствовала свою вину. Милан расстроился, спросил у меня: "Мам, значит, я зря рисовал?" Предложила ему сфотографироваться на память и решила через пару дней выложить в соцсети. Хотела, чтобы сыну написали приятные слова поддержки», — рассказала "КП‑Новосибирск" Гульмира.

Ее план сработал: короткий ролик с рисунком Милана разлетелся по интернету и собрал два миллиона просмотров. Подписчики оставляли теплые комментарии.

«Я рисовал картину каждый день по пять-шесть часов, старался. Прорисовывал все. Да, я расстроился из‑за конкурса, но когда увидел отзывы от людей, то мне стало так радостно. Думаю, людям понравилось то, что она красивая, а мне нравится сама тема — космос», — поделился с "КП‑Новосибирск" Милан.

Неожиданно пост заметили представители новосибирского профессионального мини футбольного клуба "Сибиряк". Они связались с Гульмирой и предложили необычный сюрприз.

«Мама Милана очень позитивно отреагировала на предложение. За февраль мы адаптировали форму и пригласили Милана с мамой в Новосибирск на наши игры 4 и 5 апреля», — рассказал изданию Юрий Землянов, пресс‑секретарь ПМФК "Сибиряк".

Гульмира не спешила делиться радостной новостью с сыном — дождалась, пока все окончательно решится.

«Я рассказала ему, когда мы гуляли. Помню, как Милан сказал: "Если бы мы сейчас были дома, я бы прыгал от радости!"» — вспоминает женщина.

4 апреля в Новосибирске прошла игра "Сибиряка" с "Норильским Никелем". Перед матчем Милан зашел в раздевалку к футболистам и пожелал им удачи. В ответ игроки подарили школьнику футболку с его рисунком, а маме — футболку с ее фамилией.

«Я когда увидел на футболистах форму с моим рисунком, то так обрадовался! И Новосибирск мне нравится, хороший город», — восторженно рассказал Милан.

Новосибирские футболисты одержали победу. После матча игроки "отбили пять" Милану, а мальчик вручил лучшему игроку космическое питание. Еще один памятный подарок ждал юного художника — победный мяч с автографами игроков.