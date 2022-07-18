Канцтовары за один рубль и розыгрыш техники: в Барнауле открыли новый «Галамарт»

Новый магазин «Галамарт» открыли в Барнауле по адресу: ул. Новосибирская, д. 11А. В честь этого весь июль здесь будут действовать скидки и акции.

Например, 19 июля стеганое покрывало фирмы PROVANCE будет стоить всего 399 рублей. А 25 июля приходите за сушилкой для белья по специальной цене — 299 рублей.

30 июля у вас будет возможность получить подарок от магазина: что-нибудь из бытовой техники (утюг, весы, соковыжималку и много другое). Для этого совершайте любые покупки в «Галамарте» на сумму от 600 рублей, заполняйте купоны, и, возможно, повезет именно вам. Чем больше покупок — тем больше шансов. Подарки будут вручать 30 июля в 18:00 на площадке магазина.

Также с 28 по 30 июля гостей магазина ждет акция «Второй товар за один рубль» на канцтовары — хороший повод собрать ребенка в школу. Детям наверняка понравится «Забавная канцелярия»: ручки серии «Пиши-стирай», ручки с текстмаркерами и ручки-шпаргалки, ластики в форме единорогов, фигурные пеналы, блокноты с запахом шоколада и многое другое. Взрослые тоже могут присмотреть себе интересные канцтовары в офис.

Фото: «Галамарт»

В «Галамарте» всегда широкий ассортимент товаров по стабильно низким ценам — от хозтоваров до посуды, от игрушек до бытовой техники. Всего здесь более семи тысяч разнообразной продукции для дома, и часто проходят выгодные акции, скидки и распродажи.

Фото: «Галамарт»

Магазин «Галамарт»

Адрес: г. Барнаул, ул. Новосибирская, 11а, 2 этаж

Часы работы: 09:00-20:00

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