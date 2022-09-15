Бийский инженер потерял 600 тысяч рублей после «спектакля» о кредите

В Алтайском крае группа мошенников обманула местного жителя, сообщает региональное МВД.

«На сотовый телефон 55-летнего инженера сельхозпредприятия в Бийском районе поступил звонок. Девушка представилась специалистом сервиса услуг и поинтересовалась, действительно ли мужчина отправлял запрос на смену номера телефона, привязанного к аккаунту на сайте», — рассказали в ведомстве.

Сельчанин ответил, что не имеет отношения к указанной операции со сменой номера. После этого девушка перевела звонок на «ведущего специалиста в области экономической безопасности банка», который заявил инженеру, что некие злоумышленники оформили на него кредит на сумму 600 000 рублей.

«Затем подключился псевдоправоохранитель. Все они уверяли, что нужно срочно пройти в отделение банка, лично получить заём и тут же досрочно его погасить», — уточнили в МВД.

Мужчина поверил и пошёл в банк, где забрал деньги и перевёл через банкомат на указанный «безопасный счёт». После этого понял, что стал жертвой мошенников.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность и не выполнять никаких операций со средствами на банковских картах.