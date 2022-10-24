СК проверит высказывания Антона Красовского, призвавшего убивать украинских детей

Следователи заинтересовались скандальными высказываниями ведущего RT Антона Красовского, который в эфире телеканала призвал топить и сжигать украинских детей.

Как пишет РБК, глава СКР Александр Бастрыкин поручил сделать доклад о заявлениях журналиста. Ранее на его слова пожаловался пользователь соцсети, обратившись к руководителю ведомства.

«В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей, которые не поддерживают Россию. После этого главред телеканала Маргарита Симоньян назвала высказывания ведущего «дикими и омерзительными» и сообщила, что он больше не работает на телеканале. Через несколько часов после заявления Симоньян телеведущий попросил прощения за свои слова и объяснил всё импульсивностью.