В Алтайском крае в тройном ДТП погиб человек и ещё один пострадал

Смертельное ДТП случилось в Павловском районе Алтайского края, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 5 июля в 10:45 на 65-м километре трассы Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан.

Инспекторы установили, что 22-летний водитель ГАЗ-2747 при движении со стороны Павловска в направлении Ребрихи выехал на «встречку» и столкнулся с ГАЗ «Чайка сервис», за рулём которого был 34-летний мужчина.

«Отброшенными от столкновения автомобилей предметами было повреждено попутно движущееся транспортное средство Nissan Sunny под управлением водителя — мужчины 1962 года рождения», — сказано в сообщении.

Фото: «Инцидент Барнаул»

От полученных травм до приезда медиков скончался водитель ГАЗ-2747. 33-летний пассажир ГАЗ «Чайка сервис» пострадал, его госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.