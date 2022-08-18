В Новоалтайске обезвредили артиллерийский снаряд

Во время земельно-строительных работ на территории одного из жилых микрорайонов города Новоалтайска на улице Партизанская рабочими был обнаружен подозрительный предмет. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю, этим предметом оказался заржавевший артиллерийский снаряд.

Росгвардейцы вывезли опасную находку на ведомственный военный полигон и уничтожили её.

В пресс-службе напомнили, что при обнаружении любых подозрительных предметов или материалов категорически запрещено их перемещать. В таких ситуациях стоят незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.