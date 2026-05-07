Изменения начинаются за 10–15 лет до видимых нарушений

07 мая 2026, 10:56, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ранняя диагностика — ключевой фактор в замедлении развития деменции: изменения начинаются за 10–15 лет до видимых нарушений, сообщила врач‑психиатр и эксперт проекта "Деменция.net" Мария Штань в беседе с "Лентой.ру".

Специалист назвала признаки, на которые стоит обратить внимание в разговоре и переписке. Это уменьшение числа прилагательных и наречий, повторы слов, нарушение грамматики (отсутствие подлежащего или сказуемого), использование несуществующих слов либо замена понятий из одной категории (например, "телевизор" вместо "холодильника"), описания предметов вместо их названий, частые повторы уже сказанного, сложности с поддержанием диалога.

Изменение почерка и любые отклонения от привычной речи и поведения также могут оказаться тревожным звонком, как и трудности с подбором слов, непривычная потребность записывать речь перед тем, как говорить или раздражительность, апатия, сокращение круга общения.

При этом врач подчеркнула, что подобные симптомы не всегда указывают на деменцию. Они могут быть связаны с хронической усталостью, возрастными особенностями или соматическими заболеваниями.

Например, возрастному человеку может требоваться больше времени на обдумывание, но при этом речь остается богатой, а построение предложений — правильным. В таких случаях состояние улучшается после отдыха.