Пока не поздно. Как пожилому человеку избежать страшных переломов и неизлечимой деменции

Для людей в возрасте оба этих недуга фатальны, поскольку полностью лишают самостоятельности

05 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

С возрастом риск развития различных заболеваний увеличивается, а сами эти недуги становятся гораздо более опасными и губительными. Тем временем, население России активно стареет: в 1990-м в стране было 23 млн граждан пожилого и старческого возраста, к 2022-му их стало более 33 млн, а к 2036-му количество превысит 37 млн. В этих условиях борьба со "старческими" болезнями выходит на передний план.

В Алтайском крае для этих целей шесть лет назад создали гериатрическую службу, чьи усилия целиком сосредоточены на оказании помощи пожилым. Врачи рассказали о том, как защититься от двух главных "бичей" старшего поколения: переломов и деменции.

Мозгу нужны тренировки

Деменция — одно из самых страшных когнитивных нарушений, которые развиваются с возрастом. По словам и.о. главного врача АККПБ им. Эрдмана Натальи Рукиной, около 25% пожилого населения подвержено этому недугу. В Алтайском крае сейчас 2,5 тысячи пациентов с таким диагнозом — в год прибавляется порядка 300 пациентов.

Умственные способности при болезни снижаются до такой степени, что человек перестает быть самостоятельным. Самое страшное, что процесс необратим — восстановить уже ничего не получится, если заболевание развилось.

Но худшего сценария можно избежать, если вовремя распознать первые признаки и обратиться за помощью, подчеркивает Рукина. С 2024 года в крае начали открываться клиники памяти — медучреждения, где проводят профилактику деменции.

"Мы помогаем людям с начальными проявлениями: снижение памяти, внимания и когнитивных функций. Задача — восстановить то, что начало теряться, ну или хотя бы затормозить развитие недуга в этом состоянии. Работаем в формате дневного стационара. Медицинские психологи проводят нейрокогнитивные тренинги, помогают человеку не провалиться глубже в это грозное заболевание. Работает и врач-психотерапевт — он проводит эмоциональную разгрузку, снимает легкие депрессивные состояния, помогает нормализовать сон", - рассказывает специалист.Весь курс занимает порядка пяти недель — все это время человек приезжает в клинику памяти на занятия. Медик подчеркивает, что на первом месте — именно различные умственные тренировки. Именно они помогают добиться эффекта. Препараты пациентам назначают только в случае крайней необходимости. Методики позволяют в большинстве случаев восстановить утраченные функции "если не до нормы, то близко к ней". После лечения пациент получает рекомендации, какие умственные упражнения нужно выполнять, чтобы состояние больше не ухудшалось.

Но эффект возможен лишь при условии, что деменция еще не развилась. Поэтому очень важно выявить первые признаки как можно раньше.

"Человек становится забывчивым, рассеянным. К примеру, объем работы не поменялся, а он стал успевать гораздо меньше, про какие-то задачи все чаще забывает. Не все способны сами обнаружить эти признаки — окружающим они более очевидны. Поэтому важно, чтобы в процесс включались близкие", - говорит Рукина.В клинику памяти можно попасть разными способами. К примеру, направление можно получить по итогам диспансеризации, если врачи выявили когнитивные нарушения. Может туда направить и психиатр, если человек обратился напрямую к нему. Наконец, клиники записывают пациентов и самостоятельно.

Первая такая клиника открылась в 2024 году в Барнауле. С тех пор в крае появилось еще три - в Рубцовске, Камне-на-Оби и Бийске. За два года работы лечение прошло порядка 600 пациентов — 90% выписались с улучшениями.

Перелом как приговор

Еще одно важное направление — профилактика падений и переломов. На фоне старческой астении (общее возрастное угасание организма) скелет становится более хрупким и подверженным травмам. А при остеопорозе кости становятся настолько уязвивыми, что могут сломаться от малейшей нагрузки.

В то же время восстановление занимает гораздо больше времени. А тот же перелом шейки бедра может и вовсе приковать человека к постели очень надолго, если не навсегда.

Здесь усилия врачей направлены на укрепление костей: пациентам подбирают дозировку кальция и витаминов, а при остеопорозе назначают специальные препараты. Не менее важны правильные физические нагрузки, обустройство быта (чтобы уменьшить риск падений) и питание.

В больницах Алтайского края к людям с высоким риском падений и переломов повышенное внимание.

"Если в поликлинику приходит пациент старше 60 лет, с ним проводят анкетирование на выявление рисков. Если высокий риск выявляется, человеку надевают на руку красный браслет, а его история болезни маркируется красной буквой "П". Койка тоже промаркирована. Где бы человек ни лечился и куда бы ни пошел, он должен оставаться под повышенным присмотром медика. Без сопровождения он не должен перемещаться по больнице", - рассказывает заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром Наталья Целюк.Выявить высокий риск падений и переломов можно во время диспансеризации.

Более 70 синдромов

Наталья Целюк подчеркнула, что это лишь самые тяжелые и опасные гериатрические синдромы. На самом деле их больше 70, каждый из которых ухудшает качество жизни: снижение зрения и слуха, недержание и прочие нарушения. Если этих синдромов набирается больше определенного предела, человеку ставят диагноз "старческая астения".

Для лечения таких пациентов в Алтайском крае предусмотрено порядка 200 гериатрических коек. 95 из них находятся в барнаульской горбольнице № 3, 30 — в горбольнице № 3 Рубцовска, а 45 — в госпитале ветеранов войн. Кроме того, по всему краю работают и продолжают открываться гериатрические кабинеты.

Руководитель гериатрического центра подчеркнула, что первым шагом к выявлению старческой астении должна быть диспансеризация. Для людей пожилого возраста эта процедура включает в себя дополнительные обследования, позволяющие выявить нарушения и вовремя начать лечение. Своевременная помощь позволяет представителям старшего поколения оставаться активными и как можно дольше сохранять свою самостоятельность.