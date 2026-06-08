Цветущие склоны восхитили жителей и туристов Горного Алтая

Лето традиционно считается самым активным временем для работы ученых и развития экотуризма в одном из удаленных и живописных уголков Республики Алтай

08 июня 2026, 08:54, ИА Амител

Фото: Сайлюгемский нацпарк

В Кош-Агачском районе началась первая летняя "цветочная волна". После затяжной холодной весны предгорья окрасились в яркие цвета, сообщили сотрудники Сайлюгемского национального парка.

По словам представителей нацпарка, с приходом тепла природа региона буквально преобразилась. Первые летние цветы уже украсили горные склоны и степные участки.

«После затяжной и надоевшей холодной весны горное лето резво плеснуло красок из туеска — мы еле успели фотоаппараты достать», — поделились сотрудники парка в социальных сетях.

Одновременно в Сайлюгемском нацпарке официально стартовал летний полевой сезон. В ближайшие месяцы здесь пройдут научные экспедиции, волонтерские смены, экологические рейды, экскурсии и встречи со школьниками.

Лето традиционно считается наиболее активным временем для работы ученых и развития экотуризма в одном из самых удаленных и живописных уголков Республики Алтай. Именно в этот период специалисты изучают редкие виды животных и растений, а туристы получают возможность увидеть уникальные высокогорные ландшафты региона во всей их красе.