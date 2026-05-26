Ремонт в эпоху спада. Где на Алтае искать работу дизайнерам и архитекторам

Участники форума "Дни дизайна и строительных решений" обсудили, как меняется рынок недвижимости в Алтайском крае

26 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Архитекторы работают / Фото: создано в нейросети ChatGPT

На рынке недвижимости заметен спад, ипотека больше не работает как главный драйвер продаж, а покупатели все чаще выбирают готовые квартиры или жилье на вторичном рынке. В таких условиях дизайнерам и архитекторам приходится искать новые форматы работы. Об этом говорили участники панельной дискуссии на форуме "Дни дизайна и строительных решений". В течение трех дней представители сфер недвижимости, проектирования, дизайна и строительства обсуждали, как работать в новых экономических условиях.

Сфера продолжает расти

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства Елены Абдулаевой, из 83 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства региона уже каждый десятый связан с проектированием, дизайном или строительством.

«По данным управления, мы собирали эту информацию. В 2023 году в этом сегменте работало свыше семи тысяч субъектов бизнеса. 2024 год перешагнул восемь тысяч, а 2025-й — 8712. Это проектирование, дизайн, строительство, поэтому рост есть», — отметила Абдулаева.

Что происходит с рынком жилья

При этом жилая недвижимость, где часто востребованы компетенции дизайнеров, переживает непростой период. Застройщикам проще продавать квартиры в предчистовой отделке, а покупательная способность жителей Алтайского края остается невысокой. Зато растет интерес к вторичному жилью.

Председатель краевого Союза риелторов Марина Ракина считает, что рынок лишился главного инструмента роста последних лет — доступной ипотеки.

«На протяжении последних пяти лет активный драйвер и единственный, наверное, источник и инструмент для увеличения продаж и объема рынка недвижимости — ипотека — приказал долго жить. Господдержка закончилась, семейная ипотека трансформируется в узкую направленность. Беспрецедентно высокая ставка по ипотеке за последний год. Деньги на рынок недвижимости поступают плюс-минус с полутора-двух источников. Первое — это сертификаты, выданные детям-сиротам: квартиры на вторичном рынке от 3,5 до 5 млн рублей. И, к сожалению, деньги погибших участников СВО приходят на рынок — это от 5 до 8 млн рублей. С 8 млн рублей до 10 млн — это использование ипотеки на вторичном рынке, ставка по которой сегодня постепенно снижается, и банки нам транслируют, что спрос на вторичное жилье увеличивается», — рассказала Ракина.

По ее словам, сегодня в приоритете у покупателей квартиры в новостройках со свежим ремонтом. На втором месте — вторичное жилье возрастом 10–15 лет. Третье место занимают квартиры с голыми бетонными стенами.

Дизайн — это не всегда дорого

В профессиональном сообществе признают: у многих до сих пор есть стереотип, что дизайнерский проект обязательно сильно удорожает ремонт. Основатель платформы дизайна и строительных решений CornerCut Екатерина Исакова считает это заблуждением.

«На самом деле, это большое заблуждение, но его развеивать придется, наверное, еще многие-многие годы, о том, что это удорожание проекта. На самом деле это оптимизация бюджета, когда профессионал работает над вашим проектом. Не только в рамках, когда это отрисованная картинка, а в том числе на этапе планировочных решений, разводки электрики, инженерных решений. Это такой концентрат, который, к сожалению, если осваивать самому, то можно потратить гораздо больше средств, времени, денег, нежели оптимизировать и сэкономить их», — пояснила она.

Ремонт под аренду как новая ниша

Одно из перспективных направлений для дизайнеров — ремонт квартир под аренду. По словам руководителя агентства недвижимости "Гнездо" Ольги Гросс, инвесторы пересматривают стратегию. Быстрая перепродажа уже не выглядит универсальным сценарием, зато растет интерес к долгосрочному владению жильем и сдаче его в аренду.

«Инвесторы пересматривают свою стратегию. Сейчас это не быстрая покупка-продажа, а покупка недвижимости в долгосрок. Формирование своего капитала. Нам нужны ремонты для сдачи квартир в аренду. Помните? Раньше мы собирали мебель со всех бабушкиных квартир, старую технику. И вот такое сдавалось в аренду. Сейчас даже если и сдается, то это очень низкий чек и, конечно, неинтересная история еще с точки зрения самого арендодателя. Все хотят хорошего арендатора, чтобы он не испортил ремонт, чтобы мебель и техника оставались в хорошем состоянии. Поэтому, конечно же, тогда нужно искать арендатора на более высокий чек. А более высокий чек по аренде мы можем сделать благодаря хорошо упакованной квартире», — объяснила Гросс.

Эксперты считают, что дизайнерам также стоит активнее предлагать редизайн, оформление отдельных комнат вместо целых квартир и экономичные варианты ремонта на выбор.

Еще один тренд — продажа квартиры с устаревшим ремонтом, но готовым дизайн-проектом, который показывает, как жилье может выглядеть после обновления. По словам участников рынка, такой подход востребован даже в премиальном сегменте.