"РИА Новости": фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы

Суд решил, что компания приобрела свое имущество на похищенные средства и наложил на него арест

11 августа 2024, 16:17, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com

Обвиняемые по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, эти активы были арестованы. Об этом собщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы дела.

По делу об отмывании денег проходят генидректор, финдиректор и глава службы безопасности ГК "Пикет". Выяснилось, что полученные преступным путем средства поступали на счет группы и направлялись на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества.

Суд решил, что компания приобрела все вышеперечисленное имущество на похищенные средства и наложил на него арест.

Согласно материалам дела, ООО "ГК "Пикет" имеет доли в капиталах пяти компаний, их размер составляет от 25% до 99%. Кроме того, у нее в собственности находятся три земельных участка общей площадью 7200 кв. м и нежилое здание площадью почти 1266 кв. м, а также денежные средства на 22 банковских счетах.