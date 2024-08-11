"РИА Новости": фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы
Суд решил, что компания приобрела свое имущество на похищенные средства и наложил на него арест
11 августа 2024, 16:17, ИА Амител
Обвиняемые по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, эти активы были арестованы. Об этом собщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы дела.
По делу об отмывании денег проходят генидректор, финдиректор и глава службы безопасности ГК "Пикет". Выяснилось, что полученные преступным путем средства поступали на счет группы и направлялись на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества.
Суд решил, что компания приобрела все вышеперечисленное имущество на похищенные средства и наложил на него арест.
Согласно материалам дела, ООО "ГК "Пикет" имеет доли в капиталах пяти компаний, их размер составляет от 25% до 99%. Кроме того, у нее в собственности находятся три земельных участка общей площадью 7200 кв. м и нежилое здание площадью почти 1266 кв. м, а также денежные средства на 22 банковских счетах.
17:32:23 11-08-2024
Вы меня простите, но здесь даже не надо расстреливать, надо за такие дела вешать верх ногами с плакатом "Что бы неповадно другим было"
18:02:11 11-08-2024
ВВП (17:32:23 11-08-2024) Вы меня простите, но здесь даже не надо расстреливать, надо ...
Ставлю на 8 лет. Через 5 выйдут по УДО
20:16:27 11-08-2024
а кто эти бронежилеты принимал выходит не при делах?