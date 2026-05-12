Россия может ввести безвиз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

Эти направления могут стать доступными без виз уже в ближайшее время

12 мая 2026, 07:15, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ, передает "Интерфакс".

«В России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, сейчас граждане России могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах для россиян действует упрощенный порядок въезда.

Напомним, 11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией. Согласно документу, граждане двух стран могут пребывать на территории другой страны без визы суммарно 90 дней в течение года. Безвизовый режим введен для туристических, деловых и частных поездок.