Россия вошла в топ‑13 мировых авторынков и обогнала Испанию
В апреле 2026 года отечественный рынок показал положительную динамику, тогда как в США и Китае продажи упали
12 мая 2026, 14:23, ИА Амител
В апреле 2026 года российский авторынок поднялся на 13‑е место в мировом рейтинге, обойдя Испанию, сообщает "Лента.ru" со ссылкой на директора агентства "Автостат" Сергея Целикова. Рост продаж новых легковых автомобилей в России за месяц достиг 15%.
При этом крупнейшие авторынки мира в тот же период показали снижение. В США продажи упали на 6,7% — до 1,38 миллиона машин, а в Китае спад оказался еще более существенным: объем реализации сократился на 21,6%, составив 1,4 миллиона автомобилей. Отрицательная динамика зафиксирована и в других странах: в Бразилии продажи снизились на 7,8%, в Канаде — на 3,9%.
На фоне этих тенденций ряд государств продемонстрировали рост автомобильного рынка. Наибольший прирост среди топ‑15 стран показала Великобритания: здесь продажи увеличились на 24%. Также положительную динамику зафиксировали в Индии (+12,2%), Италии (+11,6%), Японии (+9,1%) и в Германии (+2,7%).
Замыкает топ‑15 Турция. В апреле в стране реализовали 80,2 тысячи автомобилей, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
14:40:20 12-05-2026
в США упали 1,+млн.штук продано авто.
в Турции, 15 место в рейтинге 82 тысячи авто продано.
у нас по продажам авто 13 место.
по количеству проданных авто скромно умолчали.
ваши карты биты-не надо мухлевать.
16:48:09 12-05-2026
найди отличия. (14:40:20 12-05-2026) в США упали 1,+млн.штук продано авто.в Турции, 15 место ... Сходил в источник:
Топ-15 стран в апреле:
1.Китай 1,4 млн (-21,6%)
2.США 1,38 млн (-6,7%)
3.Индия 407,3 тыс (+12,2%)
4.Япония 374,0 тыс (+9,1%)
5.Германия 249,2 тыс (+2,7%)
6.Бразилия 248,3 тыс (-7,8%)
7.Канада 178 тыс (-3,9%)
8.Италия 155,2 тыс (+11,6%)
9.Ю.Корея 151,3 тыс (+0,7%)
10.Великобритания 149,2 (+24%)
11.Франция 138,3 тыс (-0,3%)
12.Мексика 118,9 тыс (+8,6%)
13.Россия 117,5 тыс (+15,1%)
14.Испания 106,9 тыс (+8,5%)
15.Турция 80,2 тыс (-6,1%)
21:32:13 12-05-2026
Гость (16:48:09 12-05-2026) Сходил в источник:Топ-15 стран в апреле:1.Китай 1,4 ... вот и нарисовалась картинка.
рост продаж почти в 8 раз меньше по количеству/качеству проданных авто.
15:18:38 12-05-2026
гордимся - почти
18:46:17 12-05-2026
фу позор. с Испанией сравниваться, лучше б уж промолчали гордо
20:01:43 12-05-2026
С потолка рейтинг взяли? Все вранье!
10:19:11 13-05-2026
Гость (20:01:43 12-05-2026) С потолка рейтинг взяли? Все вранье!... Барнаульцам и так сойдет! Они даже написанному на заборе верят.
12:24:32 13-05-2026
Пишут в большинстве случаев всякую муру. Надо же народ развлекать- отвлекать.