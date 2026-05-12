Россия вошла в топ‑13 мировых авторынков и обогнала Испанию

В апреле 2026 года отечественный рынок показал положительную динамику, тогда как в США и Китае продажи упали

12 мая 2026, 14:23, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В апреле 2026 года российский авторынок поднялся на 13‑е место в мировом рейтинге, обойдя Испанию, сообщает "Лента.ru" со ссылкой на директора агентства "Автостат" Сергея Целикова. Рост продаж новых легковых автомобилей в России за месяц достиг 15%.

При этом крупнейшие авторынки мира в тот же период показали снижение. В США продажи упали на 6,7% — до 1,38 миллиона машин, а в Китае спад оказался еще более существенным: объем реализации сократился на 21,6%, составив 1,4 миллиона автомобилей. Отрицательная динамика зафиксирована и в других странах: в Бразилии продажи снизились на 7,8%, в Канаде — на 3,9%.

На фоне этих тенденций ряд государств продемонстрировали рост автомобильного рынка. Наибольший прирост среди топ‑15 стран показала Великобритания: здесь продажи увеличились на 24%. Также положительную динамику зафиксировали в Индии (+12,2%), Италии (+11,6%), Японии (+9,1%) и в Германии (+2,7%).

Замыкает топ‑15 Турция. В апреле в стране реализовали 80,2 тысячи автомобилей, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.